DIRETTA BRINDISI VARESE/ Video streaming tv: dentro la crisi Openjobmetis (basket A1, 10 dicembre 2023)

DIRETTA BRINDISI VARESE: LA CRISI BIANCOROSSA

Nel parlare della diretta di Brindisi Varese non si può chiaramente non partire dalla crisi della Openjobmetis. La Happy Casa ha due vittorie in meno, ma a Varese dopo la bellissima stagione passata, purtroppo chiusa come sappiamo, si sperava di potersi confermare: così non è avvenuto, e le colpe sono da ripartire. Intanto qualche scelta estiva: forse la separazione da Matt Brase era inevitabile, diverso invece il caso di Paolo Galbiati cui si sarebbe potuta affidare la panchina e che invece è andato ad allenare Trento. Da qui l’idea di portare a Varese un allenatore come Tom Bialaszewski, interprete di un basket dai concetti simili a quelli espressi da Brase: peccato che il roster costruito sia diverso.

Senza elementi come Colbey Ross, Markel Brown e Tariq Owens, la Openjobmetis fatica a giocare quella pallacanestro veloce e di possessi brevi che aveva esaltato l’ambiente l’anno scorso: se Davide Moretti e Olivier Hanlan tengono botta, lo stesso non si può dire di giocatori come Willie Cauley-Stein (che comunque sta facendo il suo, salvo l’orribile prova contro Cremona) e Gabe Brown, non adatti a stare in quel sistema. A tutto questo si è aggiunto l’infortunio di Sean McDermott: ecco, adesso Varese rischia davvero tanto anche perché per il momento non sembra vedersi una luce in fondo al tunnel. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Varese non sarà trasmessa, non essendo una di quelle che vengono fornite dai canali della nostra televisione per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BRINDISI VARESE: SFIDA DELICATISSIMA!

Brindisi Varese sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Marco Catani: alle ore 19:30 di domenica 10 dicembre il PalaPentassuglia ospita la partita per l’undicesima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Un incrocio delicatissimo in chiave salvezza: la Happly Casa ha fatto un passo avanti e due indietro, dopo aver battuto incredibilmente la Virtus Bologna, prima vittoria a chiudere una serie di otto sconfitte, Brindisi ha perso malissimo a Treviso, contro una squadra a zero punti, dando segnali davvero negativi circa il dover uscire dalle avversità.

A tale proposito Varese non brilla certamente di più: la Openjobmetis, ancora a secco di successi in trasferta, ha perso anche in casa contro Cremona, una partita sempre punto a punto nella quale non è mai riuscita a centrare il guizzo per vincere, e adesso le cose in classifica si fanno davvero complicate. Vincere questa domenica nella diretta di Brindisi Varese porterebbe in dote punti preziosissimi: vedremo quale squadra ci riuscirà, per ora concentriamoci sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI VARESE: SITUAZIONE E CONTESTO

Sfida salvezza se ce n’è una, la diretta di Brindisi Varese potrebbe già segnare un punto di svolta nella stagione delle due squadre, sia esso in positivo o negativo. Come già detto, la Happy Casa aveva la grande occasione di centrare due vittorie consecutive ma a Treviso è partita con un orrido parziale di 1-21 e non si è più risollevata, dando davvero una pessima impressione e lasciando intendere che i problemi siano ben più complessi da risolvere di quanto possa fare un “semplice” cambio di allenatore, anche se certamente Dragan Sakota ha le competenze per invertire la rotta.

Anche a Varese la sostituzione della guida tecnica è possibile: chiaramente Tom Bialaszewski è sotto esame, il fatto che si sia provato a confermare il progetto tattico dello scorso anno (brillante) senza i giocatori adatti è uno step da imputare alla dirigenza ma quel che si vede in seno alla Openjobmetis è che per il momento il coach non è ancora riuscito a studiare un piano B per uscire dalle difficoltà, e adesso davvero lo spettro della retrocessione (l’ultima 16 anni fa) diventa assolutamente concreto perché Varese viaggia a 3 vittorie e 7 sconfitte, passo lentissimo e poco accettabile da queste parti. Vedremo stasera…











