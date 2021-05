Diretta Brindisi Varese/ Streaming video tv: Happy Casa pronta ai playoff (basket A1)

DIRETTA BRINDISI VARESE: SFIDA DA EX PER VITUCCI

Brindisi Varese sarà in diretta dal PalaPentassuglia, alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio: siamo alla 30^ e ultima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. È la sfida da grande ex per Frank Vitucci, della cui stagione 2012-2013 sulla panchina lombarda abbiamo ampiamente parlato: all’epoca fu coach dell’anno, ora a otto anni di distanza si prepara a vivere un contesto del tutto simile e cioè la “necessità” di arrivare in fondo con una squadra che non era indicata tra le grandi favorite per lo scudetto, ma che a suon di vittorie illustri ha dimostrato di poterselo prendere.

La Openjobmetis saluta la stagione, e tutto sommato lo fa con positività: ad un certo punto ha addirittura rischiato di retrocedere, ha vissuto momenti davvero complicati, ha poi ottenuto vittorie importanti (anche quella contro la Happy Casa all’andata) sfiorando un posto nei playoff che sarebbe stato clamoroso per come si era messa. La domanda è già improntata sul futuro, ma intanto c’è da onorare questa diretta di Brindisi Varese e allora vedremo quello che succederà, iniziando a parlare di qualche tema legato alla partita.

DIRETTA BRINDISI VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Brindisi Varese, così come per tutte le partite che riguardano l’ultima giornata del campionato di basket, bisognerà controllare eventuali modifiche al palinsesto e alla programmazione; noi comunque possiamo anticipare che, come al solito, tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player e dunque disponibili in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it invece vi permetterà di consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo resale, ma anche le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA BRINDISI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Varese rappresenta il lancio della Happy Casa nei playoff: i pugliesi hanno dimostrato di poter competere con le big, lo hanno fatto vedere a più riprese e hanno battuto due volte una corazzata come Milano, capace di raggiungere la Final Four di Eurolega. Da dimostrare resta davvero poco, se non una cosa soltanto: che Brindisi può vincere una serie di playoff contro le grandi rivali del campionato, un po’ la sfida che Vitucci aveva dovuto affrontare quando allenava Varese. All’epoca non gli era riuscito, ma bisogna dire che c’era stata anche parecchia sfortuna; oggi, vedremo se ci riuscirà. Intanto ancora una volta se la vede con la ex, che in passato lo ha battuto parecchie volte: come detto la Openjobmetis può considerarsi soddisfatta per essersi salvata con una giornata di anticipo, ma rimane il rammarico per qualche sanguinosa sconfitta che ha portato a mancare i playoff. Il roster valeva forse più della posizione attuale ma i problemi strutturali sono stati parecchi: ora sarà interessante capire come si ripartirà, perché i tifosi vorranno ben altro tipo di stagione…



