Diretta Brindisi Venezia/ Streaming video tv: obiettivo rilancio! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI VENEZIA: ENTRAMBE PER RISALIRE!

Brindisi Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Mark Bartoli e Denis Quarta, si gioca alle ore 12:00 di domenica 4 dicembre: nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 torna a farci compagnia il lunch match, siamo nella nona giornata e per le due squadre si tratta di risalire la corrente in un periodo complicato. La Happy Casa ha subito una ripassata anche dalla Virtus Bologna, dopo aver già perso nettamente in casa contro Pesaro; i pugliesi stanno vivendo una stagione complicata e in settimana sono anche stati eliminati dalla Europe Cup, cosa che comunque potrebbe non essere del tutto negativa.

Diretta/ Kalev Cramo Brindisi (risultato finale 73-72): sorpasso in extremis!

Venezia invece è caduta di misura contro Trento, al Taliercio: una sconfitta che ha fatto seguito a quella di Varese e che ha fatto perdere il passo alla Reyer, anche se poi in Eurocup è arrivata una roboante vittoria nel derby in trasferta contro Brescia. La diretta di Brindisi Venezia sarà comunque una partita delicata per quanto abbiamo detto; non possiamo che aspettare che sul parquet del PalaPentassuglia si cominci a giocare, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere e dunque su quello che possiamo aspettarci da una matinée che si prospetta molto interessante.

Diretta/ Brescia Venezia (risultato finale 60-80): Reyer in scioltezza

DIRETTA BRINDISI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere a questa partita selezionando il canale 211 del loro decoder. L’alternativa, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Brindisi (risultato finale 98-68): netto dominio in campo!

DIRETTA BRINDISI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Brindisi Venezia: uno degli aspetti di cui tenere conto nell’analizzare questa partita deve anche essere l’impegno delle due squadre nelle coppe europee. Come detto la Happy Casa è stata eliminata dalle Europe Cup: adesso Frank Vitucci si potrà concentrare esclusivamente sul campionato e potrebbe cambiare passo, ma è innegabile che ci sia delusione per come è maturata la sconfitta contro Kalev Cramo, soprattutto perché nel secondo periodo Brindisi aveva del tutto girato la partita e avrebbe avuto le chance per qualificarsi alla fase successiva, magari anche sperando di arrivare in fondo alla competizione.

Venezia invece ha strappato un’altra vittoria convincente in una Eurocup nella quale sta finalmente trovando il passo giusto; abbiamo ripetuto più volte come la Reyer sia sicuramente nel lotto delle candidate a vincere il trofeo, questo significherebbe andare in Eurolega e aumentare a tre le squadre italiane nella principale competizione internazionale. In Serie A1 invece i ragazzi di Walter De Raffaele sono reduci da due sconfitte: certamente devono ritrovarsi, ma è anche vero che la stagione è particolarmente lunga e al momento è difficile immaginare che una squadra come Venezia possa rimanere fuori dai playoff. Certo poi l’obiettivo andrà conquistato sul campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA