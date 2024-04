Diretta/ Brindisi Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca! (oggi 28 aprile 2024)

DIRETTA BRINDISI VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Brindisi Venezia, anche per la Reyer si tratta di una partita importante ma certamente con molte meno possibilità di migliorare la sua situazione. Due partite da recuperare al terzetto di testa, e sta per iniziare Milano Brescia: una delle due sarebbe irraggiungibile per la Reyer, e allora bisogna valutare cosa sia meglio alla squadra di Neven Spahija. Venezia ha un +9 di differenza canestri nei confronti della Germani, mentre con l’Olimpia paga un pesante -17: chiaramente dunque sarebbe meglio togliere dall’equazione l’Olimpia, anche se poi comunque gli orogranata sono sotto di 18 punti anche con la Virtus Bologna.

Insomma: tutto porta a pensare che Venezia chiuderà al quarto posto in classifica, a oggi sarebbe incrocio con Reggio Emilia ma facilmente potrebbe essere anche Pistoia, affrontata anche nel primo turno di Coppa Italia a pochi giorni dalla sfida dominata in campionato. Adesso finalmente siamo pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti sul parquet del PalaPentassuglia: qui è tutto pronto per questo match della penultima giornata, la palla a due di Brindisi Venezia sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

BRINDISI VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Venezia non sarà una di quelle che saranno trasmesse per la 29^ giornata di Serie A1, ricordando che sono tre a giornata; l’unico modo per avere accesso a questa partita dovrete dunque aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN che, in diretta streaming video, garantisce l’intera programmazione del campionato di basket. Possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BRINDISI VENEZIA: SPERANZE PUGLIESI

Naturalmente il tema principale nella diretta di Brindisi Venezia resta la corsa alla salvezza della Happy Casa. Analizziamo meglio lo scenario: la Happy Casa ha una vittoria e una sconfitta sia contro Pesaro che contro Treviso, ma i pugliesi sono alle spalle di entrambe perché la differenza canestri è a favore di Vuelle e Nutribullet, rispettivamente per 5 e 8 punti. Queste due rivali sono 1-1 nella loro sfida diretta, con quoziente canestri a favore di Pesaro; qualora si arrivasse con tre squadre a pari punti, a essere salva sarebbe la Vuelle con Treviso e Brindisi retrocesse, dunque è ovvio che la Happy Casa deve comunque vincere entrambe le sue partite e sperare nel crollo della squadra veneta come della Vuelle.

Purtroppo i margini sono davvero pochi: certamente se Varese dovesse battere Treviso, nella partita che si gioca questa sera in contemporanea, darebbe una grossa mano alla formazione pugliese ma le speranze di Brindisi di rimanere in Serie A1 sono legate a un filo sottilissimo, destinato a spezzarsi in via definitiva con la sconfitta interna contro Venezia. Non ci resta allora che stare a vedere come finirà il match del PalaPentassuglia che comincia tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

BRINDISI VENEZIA: LA HAPPY CASA CI CREDE!

Brindisi Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Gabriele Bettini e Marco Catani, va in scena alle ore 18:15 di domenica 28 aprile: è la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, penultimo turno di vitale importanza per la Happy Casa che è tornata a credere nella salvezza. Il blitz operato a Pistoia potrebbe risultare fondamentale per uno scenario impronosticabile fino a poche settimane fa: sarà comunque durissima, ma in questi due turni che chiudono la regular season Brindisi si gioca davvero tutto e arriva all’appuntamento in fiducia.

Settimana scorsa ha vinto anche Venezia, che ha battuto Treviso in casa: un successo che ha certificato il fattore campo per la Reyer nel primo turno dei playoff, difficilmente però la squadra di Neven Spahija farà meglio anche se, come detto, non arrivi il secondo posto che è però sostanzialmente impossibile da raggiungere. Gli orogranata comunque si lanciano verso la post season, dunque aspettando che la diretta di Brindisi Venezia prenda il via proviamo a fare qualche ulteriore ragionamento sui temi principali portati in dote da questa partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI VENEZIA: REYER VERSO I PLAYOFF

La diretta di Brindisi Venezia può rappresentare un’altra chance per la Happy Casa verso la salvezza: naturalmente si gioca in contemporanea e allora gli occhi sono puntati su Pesaro e Varese, dove si giocano le due partite che potrebbero garantire un ultimo tentativo di Brindisi oppure una retrocessione anticipata. La stagione della Happy Casa è stata negativa, questo si può dire senza mezzi termini: si sapeva che non sarebbe stata brillante come quelle del ciclo di Frank Vitucci, ma in pochi si aspettavano un tracollo simile anche se ultimamente è uscito l’orgoglio.

Ha fatto bene invece Venezia, al netto delle delusioni che si chiamano Eurocup e Coppa Italia: la Reyer ha fatto vedere di potersela giocare con le corazzate, almeno in regular season, e per larghi tratti del campionato è stata concretamente in corsa per il primo posto che ha anche stretto in certi contesti. È poi arrivato un calo che probabilmente piazzerà la squadra in quarta posizione, ma attenzione a questa Venezia che nel tabellone dei playoff sarà sicuramente una mina vagante e che mettendo qualcosa in più potrebbe anche centrare la finale scudetto, questo però si vedrà necessariamente più avanti.











