Diretta Brindisi Venezia/ Streaming video tv: sfida di alta classifica

Brindisi Venezia, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Valerio Grigioni e Martino Galasso, aprirà la domenica della settima giornata della Serie A di basket 2019-2020. L’appuntamento con questa partita è infatti fissato al PalaPentassuglia della città pugliese per le ore 12.00 di oggi, domenica 3 novembre. Brindisi Venezia è sicuramente sfida di alta classifica e come tale merita grande interesse. La Happy Casa a dire il vero arriva dalla sconfitta di Varese, ma resta il dato di un ottimo inizio di stagione, con quattro vittorie e due sconfitte per Brindisi che oggi tenterà di rilanciarsi ai massimi livelli contro i campioni d’Italia in carica. D’altronde Venezia sta zoppicando, almeno in rapporto alle aspettative che circondano chi indossa il tricolore sul petto: tre vittorie e altrettante sconfitte finora, il successo su Cremona ha riportato la Reyer al 50% ma Brindisi ci dirà se i lagunari sono davvero rinati o se continuerà questo complicato inizio di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Venezia, che non è tra le partite trasmesse per questa settima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI VENEZIA: IL CONTESTO

Tanti spunti d’interesse dunque ci arrivano dalla diretta di Brindisi Venezia. Il giudizio sulla squadra di Frank Vitucci è certamente positivo finora, anche se resta da verificare quale sarà per Brindisi l’impatto del doppio impegno campionato-Coppa: la brutta sconfitta di Varese ha sollevato qualche interrogativo in proposito, la Happy Casa dovrà dare risposte positive se vorrà rimanere competitiva per tutta la stagione. Di certo la partita contro Venezia ci potrà fornire indicazioni molto significative in tal senso per Brindisi. Alla Reyer invece si chiede di migliorare il rendimento in trasferta, fino a questo momento decisamente deficitario per i campioni d’Italia in carica. Il discorso fatto per Brindisi vale dunque anche per Venezia: la partita di oggi potrebbe darci responsi interessanti, in questo caso sul rendimento esterno della squadra allenata da coach Walter De Raffaele.



© RIPRODUZIONE RISERVATA