DIRETTA/ Brindisi Virtus Bologna (risultato finale 83-75): cade la capolista

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 83-75): VINCE l’HAPPY CASA

Brindisi fa impazzire il PalaPentassuglia e batte la capolista al termine di una partita spettacolare, interpretata nel migliore dei modi. I pugliesi devono ricominciare la propria stagione da questa serata. Nel primo quarto l’approccio dell’Happy Casa è positivo, e la frazione di gioco termina 24-13 per i padroni di casa.

Diretta/ Virtus Bologna Fenerbahçe (risultato finale 87-79): settima meraviglia! (23 novembre 2023)

Nel secondo quarto Bologna reagisce e ruggisce, portandosi sul 40-39 complessivo grazie ad un netto 26-16 di parziale. L’inerzia sarebbe a favore delle V Nere, ma l’intervallo arriva nel momento perfetto per gli avversari. Nel terzo set, infatti, Brindisi rientra con gli occhi della tigre e con un 30-18 si porta all’ultimo atto sul 70-57, travolgendo la Virtus. Nel quarto quarto gli emiliani provano la disperata rimonta, ma senza successo: finisce 83-75. (Agg. Samir Bertolotto)

Diretta/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 88-76): vincono le V Nere! (oggi 20 novembre 2023)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 70-57): FINE TERZO QUARTO

La pausa al momento giusto, dopo il ritorno di Bologna. Questo dettaglio ha fatto la differenza ed ha rigenerato l’ultima della classe, Brindisi, che di fronte al proprio pubblico torna sul parquet con gli occhi della tigre e travolge completamente le V Nere. Trenta punti realizzati contro i 18 degli avversari e PalaPentassuglia in estasi.

Il punteggio totale, ora, recita 70-57 in favore dei pugliesi, che dovranno avere lucidità per resistere negli ultimi 10 minuti effettivi. Il vantaggio è rassicurante ma dall’altra parte c’è la capolista, una delle squadre più in forma d’Europa, capace sicuramente di compiere rimonte del genere. Ci aspetta un ultimo atto di gara infuocato. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA/ Trento Brindisi (risultato finale 81-71): Alviti in versione MVP! (basket 18 novembre 2023)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 40-39): INTERVALLO

Serviva una grandissima reazione della Virtus e questa è arrivata, proprio nel quarto prima della pausa. Brindisi è ancora in vantaggio 40-39 nel complessivo, ma ha subito ampiamente il ritorno di Bologna, che si è imposta nella seconda frazione di gioco con un netto 26-16, dimostrando all’intero PalaPentassuglia chi è la capolista.

Sarà, ora, molto importante il modo in cui le due squadre torneranno sul parquet, ma l’inerzia sembra sorridere alle V Nere. L’intervallo, però, arriva nel momento migliore per l’Happy Casa, che può riordinare le idee, dimenticando in fretta lo shock di questo secondo atto di gioco. Ci aspetta una seconda parte di gara emozionante. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 24-13): FINE PRIMO QUARTO

Al PalaPentassuglia, Brindisi ospita la Virtus Bologna in questa gara valida per la nona giornata di Serie A1 di pallacanestro maschile, alla quale le due squadre arrivano in due situazioni completamente diverse: gli ospiti sono primi in classifica ed hanno vinto contro Brescia nell’ultimo turno rialzandosi, mentre i pugliesi sono ultimissimi.

Il primo set lo domina, a sorpresa, la squadra padrona di casa, che si impone con un gran 24-13 e si porta alla seconda frazione di gioco con un ottimo +11. Ci aspettiamo una reazione d’orgoglio da parte delle V Nere, che hanno fatto probabilmente l’errore di prendere sottogamba un impegno all’apparenza abbordabile. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Brindisi Virtus Bologna sta per farci compagnia. Oggi sembra incredibile pensare che nel 2020-2021 questa partita aveva rappresentato una semifinale playoff, eppure era andata in questo modo: non solo, il fattore campo ce l’aveva la Happy Casa che era arrivata seconda in regular season (20-8), vincendo una partita in più della Segafredo che si era dovuta accontentare del terzo posto. Quella Brindisi era stata capace di battere due volte la capolista Milano; nel primo turno dei playoff aveva schiantato Trieste con un netto 3-0, mentre la Virtus Bologna come da pronostico aveva eliminato Treviso, pur dovendo soffrire in gara-2 e gara-3. In semifinale Brindisi aveva straordinarie speranze, ma le cose non erano andate bene: le V nere avevano espugnato per due volte il PalaPentassuglia e si erano presentate alla Segafredo Arena con il match point sulla racchetta.

La Happy Casa aveva lottato, ma aveva dovuto cedere: pugliesi eliminati, da quel momento le cose non sono più andate così bene e oggi la squadra di Dragan Sakota è ultima in classifica, senza vittorie nelle prime otto giornate. Adesso che parli il parquet, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la palla a due di Brindisi Virtus Bologna sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: SFIDA GIÀ SCRITTA?

Brindisi Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Denny Borgioni e Giacomo Dori: alle ore 17:30 di domenica 26 novembre si gioca per la nona giornata di basket Serie A1 2023-2024. È un testa-coda: situazione ormai drammatica per la Happy Casa che, sconfitta sabato scorso a Trento, ha perso l’ottava partita consecutiva e questo significa che in questo scorcio di stagione non ha ancora vinto, trovandosi sul fondo della classifica insieme a Treviso in uno scenario che al momento il cambio di allenatore (Dragan Sakota per Fabio Corbani) non sta migliorando.

Vola invece la Virtus Bologna, che si è ripresa dall’unica sconfitta maturata a Bologna: vincendo in casa contro Brescia la Segafredo si è presa il primo posto solitario in classifica, confermando il suo ottimo passo che sta trovando riscontri anche in un’Eurolega fino a qui condotta tra le prime tre in graduatoria, segno che Luca Banchi si è calato immediatamente e perfettamente nella nuova realtà. Vedremo cosa succederà nella diretta di Brindisi Virtus Bologna, intanto facciamo qualche rapido approfondimento sui temi principali che emergeranno dal pomeriggio del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Virtus Bologna non sarà una di quelle che per questa tredicesima giornata vengono trasmesse sui canali della televisione, ricordando che sono tre per ogni turno; di conseguenza l’unico modo per assistere a questa sfida è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

A leggerla sulla carta, la diretta di Brindisi Virtus Bologna appare la classica partita scontata perché sul parquet del PalaPentassuglia si affrontano una squadra che è 0-8 e un’altra che viaggia invece a 7-1. Tuttavia, attenzione perché spesso e volentieri le motivazioni per chi è in crisi si trovano da sole in gare come questa, fosse anche per il volersi ribellare a un destino che sembra segnato: in questo momento è difficile immaginare che otto sconfitte in avvio di stagione possano poi condurre alla salvezza, eppure Brindisi ha le carte in tavola per confermare la categoria.

In più la classifica è ancora parecchio corta, e questo vale anche per la Virtus Bologna che, nonostante abbia perso una sola volta, si trova alle sue spalle una serie di avversarie che possono ancora metterne in discussione il primo posto, anche se poi non bisogna tagliare fuori quella Milano che tecnicamente sarà ancora la principale rivale verso lo scudetto. Al momento comunque Banchi e le V nere si godono la posizione di classifica, e nella trasferta di Brindisi contano ovviamente di allungare sulla concorrenza; tra poche ore scopriremo cosa ci dirà il parquet del PalaPentassuglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA