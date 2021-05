Diretta Brindisi Virtus Bologna/ Streaming video Rai: Vitucci per il pari (playoff)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: HAPPY CASA GIÀ NEI GUAI

Brindisi Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Carmelo Lo Guzzo e Lorenzo Baldini: alle ore 20:45 di martedì 25 maggio il PalaPentassuglia ospita gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2020-2021. Pronti via, è saltato il fattore campo: la vittoria che la Segafredo ha timbrato domenica sera è stata la prima esterna in qualunque dei primi due episodi delle serie disputate fino a questo momento e, al netto della curiosità statistica, ha dato alle V nere un vantaggio che non è assolutamente indifferente sulla strada che conduce alla finale scudetto. Infatti la squadra di Sasha Djordjevic ha la grande occasione di tornare alla Segafredo Arena con il match point sulla racchetta, nel senso che anche se dovesse perdere questa sera le basterebbe vincere le due gare casalinghe per volare in finale.

Già presentata come equilibratissima e aperta a ogni esito, la semifinale cui stiamo assistendo potrebbe ora confermare le premesse: ci aspettiamo ovviamente la reazione della Happy Casa che, forte del secondo posto timbrato in regular season, non può ovviamente accettare di uscire di scena senza aver lottato fino all’ultimo. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Brindisi Virtus Bologna; aspettando che la partita del PalaPentassuglia si giochi possiamo provare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali di questa gara-2, ipotizzando cosa potrebbe succedere in campo.

Anche per la diretta tv di Brindisi Virtus Bologna avremo un doppio appuntamento, che sarà ormai una costante nei playoff di Serie A1: questa partita di basket verrà infatti trasmessa sia su Rai Sport + HD, in chiaro per tutti al numero 57 del digitale terrestre, che su Eurosport 2 e dunque sul decoder di Sky al canale 211. Il servizio di diretta streaming video non prevede costi aggiuntivi per quanto riguarda la televisione di stato, che fornisce il sito www.raiplay.it o l’app Ray Play; bisognerà invece sottoscrivere un abbonamento per avere accesso alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Brindisi dovrà innanzitutto rispondere alla domanda sulla durezza mentale della Happy Casa: per tutta la stagione abbiamo visto come la squadra pugliese sia stata in grado di combattere alla pari con le corazzate del nostro campionato fino a prendersi il secondo posto in regular season, ma appunto si trattava di un contesto diverso e, come noto, i playoff sono un torneo a parte nel quale la preparazione, l’abitudine e altri fattori possono incidere nel risultato. In più Brindisi ha sicuramente pescato un’avversaria terribile, perché in quanto a talento nel roster la Virtus Bologna era già considerata a priori la reale alternativa a Milano; non sempre le V nere hanno tenuto fede alle previsioni e le contraddizioni sono state parecchie, ma certo questa è una squadra capace di eliminare chiunque anche senza godere del fattore campo. Lo abbiamo visto domenica sera: la Segafredo ha sempre controllato la partita, prendendosi un vantaggio che ha gestito, avendo poi i giocatori giusti per eseguire le giocate determinanti. Per contro Brindisi nel momento del bisogno ha registrato l’assenza di alcuni leader, per cui adesso dovrà resettare tutto e provare a prendersi il punto del pareggio…



