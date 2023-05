Diretta Brindisi Virtus Bologna/ Streaming video tv: gara-3 sarà l’ultima?

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: I FELSINEI CHIUDONO LA PRATICA?

Brindisi Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Giovannetti, Lo Guzzo e Gonella, si giocherà con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 19 maggio 2023, come gara-3 di questa serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket che si trasferisce il Puglia e quindi al PalaPentassuglia di Brindisi dopo che la Virtus Segafredo Bologna ha vinto entrambe le partite giocate nel capoluogo emiliano contro la Happy Casa Brindisi. La formazione pugliese cercherà quindi di affidarsi al fattore campo per prolungare la serie, anche se non è detto che ciò possa bastare considerata la superiorità della Virtus Bologna nelle prime due partite.

La diretta di Brindisi Virtus Bologna ci presenta d’altronde una delle sfide sulla carta meno equilibrate di questi playoff, tra la settima e penultima testa di serie (naturalmente la Happy Casa) e la Virtus Bologna che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare e tutti attendono alla finale contro l’Olimpia Milano. Meglio non correre troppo perché siamo ancora ai quarti, stasera sarà già il match decisivo oppure la serie proseguirà? Ce lo dirà la diretta di Brindisi Virtus Bologna…

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Virtus Bologna sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento che questa sarà la partita del giorno trasmessa sul canale DMAX (numero 52), ma anche per gli abbonati su Eurosport 1, possibilità che vanno ad aggiungersi alla diretta streaming video di Brindisi Virtus Bologna che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Virtus Bologna, abbiamo già accennato il fatto che questa serie finora ha avuto una dominatrice netta. Sabato sera gara-1 è stata un monologo, come indica senza bisogno di molte altre spiegazioni il risultato finale di 104-68 per la Virtus, capace di rifilare addirittura 36 punti di scarto alla Happy Casa al termine di una partita che sostanzialmente era terminata già con il 29-13 dopo il primo quarto, con la chicca dei 35 punti segnati in 10 minuti nel secondo quarto per gli uomini di coach Sergio Scariolo.

Punteggio altissimo anche lunedì sera in gara-2, tuttavia in questo caso Brindisi ha giocato meglio e ha tenuto botta, fino al 109-95 finale. Difese decisamente rivedibili in una partita che ha esaltato gli attacchi, la Happy Casa ha avuto il merito di restare in partita molto più a lungo ma non è mai riuscita a fermare gli attacchi della Virtus, con ben quattro giocatori dai 16 punti in su. Sarà grande spettacolo anche oggi o le difese riusciranno a riscattarsi? Parola al campo per la diretta di Brindisi Virtus Bologna, gara-3…











