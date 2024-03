DIRETTA/ Brindisi Virtus Francavilla video streaming tv: derby ma con storia breve (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA BRINDISI VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Brindisi Virtus Francavilla vede scendere in campo due formazioni che si sono affrontate in due circostanze all’interno della propria storia. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le due partite che hanno visto vincere una partita a testa le due squadre. Successo Brindisi in Coppa Italia con il risultato di 0-1 grazie alla rete realizzata dall’attaccante su calcio di rigore Ganz. In mezzo anche due espulsioni per conto di Biondi e De Marino.

La seconda ed ultima sfida giocata tra le due squadre risulta essere quella del turno di andata con il successo dei biancazzurri con il risultato di 2-0. Ad andare in rete Artistico nei primi minuti della partita mentre a chiuderla Giovinco al minuto 97. Questo derby pugliese presenta quest’oggi la terza partita tra le due formazioni. (Marco Genduso)

BRINDISI VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Virtus Francavilla sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Virtus Francavilla e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Brindisi Virtus Francavilla, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Sfida che si giocherà a porte chiuse dopo i fatti post Brindisi-Taranto e che per i padroni di casa potrà sancire la matematica retrocessione in Serie D, dopo la sconfitta interna contro gli ionici che ha lasciato il Brindisi a -12 dal Monterosi Tuscia penultimo in classifica.

Occupa invece la terzultima posizione in classifica la Virtus Francavilla che viene però da una preziosa vittoria ottenuta proprio contro il Monterosi, scontro diretto importante per il piazzamento finale in chiave play out. La salvezza diretta per la Virtus Francavilla è comunque ancora molto complicata, 9 punti di distanza dal Catania sestultimo sono virtualmente quasi impossibili da recuperare con sole cinque giornate ancora a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Per il Brindisi, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Macca, Nicoli, Laaribi, Izzillo, Di Marco; Polidori, Artistico. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Emilio Longo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Merelli; Albertini, Gilli, Allegretto, Guerra; Pitarresi, Gallo; Ceccarelli, Santarcangelo, D’Agostino; Murano.

BRINDISI VIRTUS FRANCAVILLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brindisi Virtus Francavilla ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Brindisi con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.77.











