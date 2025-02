DIRETTA BRUGES ATALANTA: LA DEA IN BELGIO PER I PLAYOFF

La diretta Bruges Atalanta alle ore 18.45 di oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, aprirà il secondo giorno in compagnia dell’andata dei playoff di Champions League. Riflettori puntati sulla Dea di Gian Piero Gasperini, perché l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata protagonista di un’eccellente fase a gironi e ha sfiorato un posto fra le prime otto classificate, che avrebbe portato i bergamaschi subito agli ottavi. Il verdetto finale tuttavia è stato il nono posto, per cui ecco pure la doppia sfida di gennaio.

Non tutto è negativo, però: la diretta Bruges Atalanta riserva ai nerazzurri un abbinamento non impossibile, che aprirebbe poi la strada a un ottavo di finale contro Aston Villa o Lille. Senza sottovalutare nessuno, l’Atalanta potrebbe però ancora una volta fare molta strada nelle Coppe europee. Al momento testa al Bruges, che sembra avere fatto un abbonamento stagionale al calcio italiano: sconfitta a San Siro contro il Milan, pareggio casalingo con la Juventus, adesso cosa ci dirà la diretta Bruges Atalanta?

BRUGES ATALANTA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Bruges Atalanta in tv richiederà l’abbonamento a Sky Sport, essendo un’esclusiva disponibile anche con Sky Go e Now Tv come diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES ATALANTA

Purtroppo ci sono di nuovo numerose assenze nelle probabili formazioni per la diretta Bruges Atalanta fra gli uomini di Gian Piero Gasperini, che ancora una volta dovrà fare di necessità virtù. Ecco allora il modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e il nuovo acquisto Posch insieme a Hien e Djimsiti in difesa; a centrocampo ipotizziamo una linea a quattro con Bellanova a destra, i centrali De Roon ed Ederson ed infine esterno sinistro Ruggeri; in attacco scelte ridotte ma comunque di livello, crediamo in Pasalic e l’ex De Ketelaere con Retegui prima punta.

Molti meno problemi ci saranno per l’allenatore del Bruges, almeno in termini di disponibilità di giocatori. Nicky Hayen dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il 4-2-3-1, con il veterano Mignolet in porta, protetto dai quattro difensori Seys, Spileers, Mechele e De Cuyper; l’assetto del Club Brugge prevederebbe poi Velesen e Onyedika nel cuore della mediana, con Jutglà, Vanaken e Vermant schierati invece sulla trequarti offensiva belga alle spalle della prima punta Nilsson.

PRONOSTICO E QUOTE: SORRISO NERAZZURRO

Il pronostico sorride ai “nostri” nerazzurri nelle quote Snai sulla diretta Bruges Atalanta: le possibilità di espugnare il Belgio sono infatti indicate a 2,05, mentre poi si sale su valori molto simili fra loro per le altre due opzioni. Il pareggio è quotato a 3,40, il segno 1 infine varrebbe 3,60 volte la posta.