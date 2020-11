Diretta/ Bruges Borussia Dortmund (Champions League) streaming video: per il primato

DIRETTA BRUGES BORUSSIA DORTMUND: GIÀ SPAREGGIO?

Bruges Borussia Dortmund, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21.00 presso il Jan Breydel Stadion di Bruges, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Sfida per il primato in un girone fin qui molto equilibrato, con Bruges e Lazio al momento in testa a quota quattro punti e il Borussia Dortmund subito a seguire con tre. Il Bruges sembra pagare gli sforzi di Champions in campionato, un punto nelle ultime due partite contro Leuven e Malines e i nerazzurri hanno ceduto la vetta del torneo allo Charleroi, due punti avanti, con Beerschot e Standard Liegi avanti invece di un punto. I tedeschi in Coppa si sono rimessi in carreggiata dopo il ko contro la Lazio battendo lo Zenit San Pietroburgo, mentre lo 0-2 al Bielefeld ha mantenuto i gialloneri in testa alla Bundesliga, a braccetto con il Bayern Monaco. Nel campionato tedesco la squadra di Favre ha messo in fila quattro vittorie consecutive, dimostrando di poter ambire alla prima posizione dopo un avvio che era stato più sofferto.

DIRETTA BRUGES BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Bruges Borussia Dortmund sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

Le probabili formazioni di Bruges Borussia Dortmund, sfida che andrà in scena presso il Jan Breydel Stadion di Bruges. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Philippe Clement con un 3-5-2: Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca; Diatta, Rits, De Ketelaere, Vanaken, Vormer; Dennis, Krmenčík. Gli ospiti guidati in panchina da Lucien Favre schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro, Reus; Sancho, Haaland.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Bruges Borussia Dortmund grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



