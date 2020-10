Diretta/ Bruges Lazio (Champions League) streaming video tv: allarme biancazzurro

Bruges Lazio, diretta dall’inglese Anthony Taylor, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Allarme biancazzurro con un nutrito gruppo di big costretto a saltare l’allenamento mattutino, si teme un’emergenza Covid e soprattutto Inzaghi rischia di affrontare la trasferta belga con gli uomini contati. Fuori pilastri come Luis Alberto, Lucas Leiva e Ciro Immobile proprio nella sfida che avrebbe potuto lanciare in orbita la Lazio nel girone, dopo l’importante vittoria contro il Borussia Dortmund, gran ritorno della Lazio tra le regine di Champions. A sua volta anche il Bruges ha dovuto affrontare un’emergenza Covid negli ultimi giorni, recuperando però uomini importanti in questa sfida e soprattutto vincendo la prima partita a San Pietroburgo contro lo Zenit- Sarà dunque uno scontro al vertice nel girone di Champions ma il coronavirus potrebbe davvero essere il fattore capace di sparigliare le carte più degli aspetti tecnici dell’incontro.

DIRETTA BRUGES LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Bruges Lazio sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES LAZIO

Le probabili formazioni di Bruges Lazio, sfida che andrà in scena presso il Jan Breydel Stadion di Bruges. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Philippe Clement con un 4-3-3: Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa-Akpro, Fares; Correa, Muriqi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Bruges e Lazio queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.95, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.40.



