Diretta/ Bruges Lipsia streaming video tv: è spareggio (Champions League)

DIRETTA BRUGES LIPSIA: GRANDE SFIDA!

Bruges Lipsia, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 21.00 presso il Jan Breydel Stadion di Bruges, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. E’ spareggio nel girone A per la conquista del terzo posto e l’eventuale ripescaggio in Europa League, con Manchester City e Paris Saint Germain già lanciati verso gli ottavi di finale. Con 4 punti in classifica, vincendo il Bruges non solo blinderebbe la terza piazza, ma in attesa del big match tra le altre due squadre nel girone potrebbe ancora nutrire speranze di passaggio del turno.

In caso di sconfitta però il Lipsia sarebbe definitivamente tagliato fuori, con i tedeschi che hanno riacciuffato il primo punto nel girone pareggiando in extremis contro il Psg nell’ultima partita disputata. Avendo perso in casa 1-2 all’andata contro i belgi, al Lipsia servirà ora una vittoria per ribaltare la situazione negli scontri diretti, portando a suo favore la differenza reti, e puntando al terzo posto nell’ultima giornata di questa fase a gironi, con la squadra che sta comunque soffrendo di discontinuità anche in Bundesliga.

DIRETTA BRUGES LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Bruges Lipsia sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES LIPSIA

Le probabili formazioni della diretta Besiktas Ajax, match che andrà in scena al Jan Breydel Stadion di Bruges. Per il Bruges, Philippe Clement schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Sowah, Balanta, Rits, Lang; Vanaken; De Ketelaere. Risponderà il Lipsia allenato da Jesse Marsch con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán; Mukiele, Kampl, Laimer, Angeliño; Nkunku, Forsberg; Silva.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Bruges Lipsia, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3.25 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.70 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.10 volte l’importo investito.



