Diretta Bruges Monaco streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Champions League.

DIRETTA BRUGES MONACO: UNA SFIDA INTERESSANTE!

Ci approcciamo alla diretta Bruges Monaco con grande curiosità: alle ore 18:45 di giovedì 18 settembre questa partita è valida per la prima giornata di Champions League 2025-2026, e almeno sulla carta la potremmo definire una sfida tra due outsider che potrebbero stupire nella nuova edizione del torneo.

Cosa che aveva fatto il Bruges lo scorso anno: qualificato ai playoff per il rotto della cuffia, aveva incredibilmente eliminato l’Atalanta (campione uscente di Europa League) prima di cadere nettamente contro l’Aston Villa, attenzione ai belgi che in qualche modo trovano sempre il pertugio nel quale infilarsi e procedere.

Il Monaco aveva esordito alla grande con una vittoria sul Barcellona, in generale non aveva fatto male e nel turno di spareggio era stato sfortunato: contro il Benfica infatti c’era stato un solo di differenza, comunque una grande occasione sprecata.

Ecco dunque che le due squadre, rinnovate e pronte a una nuova competizione, si ritrovano in questa Champions League: c’è grande interesse nello scoprire cosa succederà nella diretta Bruges Monaco, per ora proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco.

COME VEDERE BRUGES MONACO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Saremo su Sky Sport Arena e Sky Sport 254 per la diretta Bruges Monaco, questo per quanto riguarda la tv mentre la diretta streaming video sarà affidata sempre a Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES MONACO

Per la diretta Bruges Monaco Nicky Hayen ha in mente il solito 4-2-3-1: Vanaken rimane il riferimento tra le linee, come prima punta è bello il testa a testa tra Tresoldi e Kaye Furo mentre sugli esterni d’attacco Forbs a destra e Tzolis a sinistra sono i due favoriti. A centrocampo Onyedika, partito dalla panchina sabato in campionato (i nerazzurri hanno perso sul campo del La Louvière) è favorito per affiancare Aleksandar Stankovic, figlio d’arte; poi ecco la difesa con Mechele e Ordoñez a protezione del portiere Mignolet che tornerebbe titolare per Jackers, con Sabbe e Meijer a fare i terzini.

Il Monaco di Adi Hutter si dispone con un 4-4-2: il portiere è Kohn, possibilità per Eric Dier sia come centrale difensivo (ma Kehrer e Salisu non sono facilmente “battibili”) che in mezzo al campo dove dovrebbe scalzare uno tra l’ex Juventus Zakaria e Bamba, Vanderson e Ouattara sono i due terzini ma a sinistra può giocare anche Caio Henrique. Andando sulle corsie avanzate, ecco Minamino già passato dal Liverpool; lui a sinistra con Akliouche, in cerca di maturazione definitiva, sulla destra, davanti i due in vantaggio sono Balogun e Biereth ma attenzione a Ilenikhena, che sabato partendo dalla panchina ha risolto la partita contro l’Auxerre.

PRONOSTICO E QUOTE BRUGES MONACO

Stando alle indicazioni che l’agenzia Snai ha fornito sulla diretta Bruges Monaco, la squadra favorita per la partita di questa sera è quella ospite, ma in realtà c’è grande equilibrio: la differenza è davvero minima tra il valore di 2,65 volte la posta in palio sul segno 1 e il 2,45 che accompagna invece il segno 2 sul quale puntare per il successo dei transalpini. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quanto messo sul piatto.