DIRETTA/ Bruges Paok video streaming tv: doppio pareggio nell’unico incrocio (Conference, 10 aprile 2024)

Serve uno sforzo di memoria per ricordare i due precedenti della diretta di Bruges Paok Salonicco, che sarà un confronto inedito in Conference League ma ha già avuto luogo in Europa League, per la precisione circa 14 anni fa, nella fase a gironi dell’edizione 2010-2011 della seconda competizione europea. Per il momento l’equilibrio regna sovrano con due pareggi, per di più entrambi per 1-1, per cui la simmetria non avrebbe potuto essere più perfetta di così.

Un gol per parte sia nella partita d’andata che fu giocata Belgio giovedì 16 settembre 2010, sia nel match di ritorno disputato evidentemente in Grecia giovedì 2 dicembre dello stesso anno. Naturalmente questo esito fu possibile perché parliamo di fase a gironi: per il Paok Salonicco il ricordo è piacevole, perché i due pareggi contribuirono al secondo posto alle spalle del Villarreal e dunque alla qualificazione per la fase ad eliminazione diretta, mentre il Bruges chiuse ultimo, alle spalle anche della Dinamo Zagabria. Stavolta, in caso di doppio pareggio servirebbero i calci di rigore, ma naturalmente ci si penserà eventualmente fra sette giorni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRUGES PAOK STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta tv di Bruges Paok non sarà disponibile: la partita infatti non verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, come di consueto quando si parla delle squadre straniere in Conference League. L’unico modo per avere accesso alle immagini di questo match sarà quello di assistere, per gli abbonati, alla trasmissione Diretta Gol Europa con le fasi salienti di tutte le gare in tempo reale. In questo caso il canale di riferimento sarà Sky Sport 251, con la possibilità di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go.

I BELGI CI CREDONO!

Bruges Paok sarà in diretta dal Jan Breydel Stadium di Bruges, alle ore 21:00 di giovedì 11 aprile: l’andata dei quarti di finale della Conference League 2023-2024 promette emozioni. I belgi negli ottavi si erano sbarazzati degli insidiosi norvegesi del Molde nonostante la sconfitta per 2-1 rimediata all’andata in Norvegia. Con il supporto del pubblico amico, Vanaken e compagni si sono scatenati nel ritorno, travolgendo 3-0 gli scandinavi anche grazie ad una doppietta dell’ex bolognese Skov Olsen.

Il Paok Salonicco, invece, guida la classifica della Super League greca, con un punto di vantaggio sull’AEK Atene; certamente i greci vanno rispettati perchè negli ottavi di Conference League sono riusciti a ribaltare lo 0-2 di Zagabria con un primo tempo perfetto giocato in casa, tre gol per quello che è poi diventato un 5-1 per eliminare la Dinamo e volare ai quarti. Ora, aspettando che la diretta di Bruges Paok prenda il via, proviamo a valutare insieme le probabili formazioni di questa partita.

BRUGES PAOK: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Bruges Paok non dovrebbero in verità esserci particolare dubbi. I padroni di casa dovrebbero affidarsi al 4-2-3-1 con Jackers in porta e la linea difensiva composta da Odoi, Spileers, Mechele e Meijer. A centrocampo Onyedika, Vetlesen da schermo con Skov Olsen, Zinckernagel e De Cuyper a supporto dell’unica punta Igor. Più difensiva la formazione ospite con un 4-1-4-1 formato da Kotarski in porta e il pacchetto arretrato composto da Jonny, Kedziora, Koulierakis e Baba. Sarà Meité l’argine davanti alla difesa con Zivkovic, Konstantelias, Taison e Despodov pronti a supportare Brandon.

BRUGES PAOK: LE QUOTE

Chi può essere il favorito stasera per la diretta Bruges Paok? Scopriamolo con le quote che sono state fornite dall'agenzia Snai. Il principale candidato alla vittoria è il club di casa: puntare sul segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,73 quanto avrete investito, mentre si arriva ad un valore di 3,65 la giocata per il pareggio (identificato dal segno X), infine il successo esterno dei greci, regolato dal segno 2, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 4,50 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo.











