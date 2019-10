Diretta Bruges Psg/ Streaming video tv: attenzione ai belgi! (Champions League)

Bruges Psg è in programma alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre: nel gruppo A di Champions League 2019-2020 siamo arrivati alla terza giornata, che potrebbe già essere quella giusta per sancire la qualificazione agli ottavi da parte della squadra transalpina. Magari non in maniera aritmetica, ma il terzo successo dei francesi lancerebbe Thomas Tuchel e i suoi; in più va già contato il successo netto ottenuto contro il Real Madrid all’esordio, per una squadra che finalmente vuole lasciarsi alle spalle le delusioni degli anni passati e provare ad arrivare fino in fondo. Il Bruges però potrebbe essere un avversario tosto: nell’ultimo turno del girone ha avuto un vantaggio di due gol prima di farsi riprendere dal Real, anche a causa di un’espulsione; i belgi sono dunque in piena corsa per la qualificazione e sarà interessante vedere se riusciranno a fare risultato anche questa sera. Lo scopriremo nella diretta di Bruges Psg, che inizia tra poco; intanto noi possiamo valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Bruges Psg non sarà trasmessa in chiaro, dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare che potranno seguirla sui canali Sky. In assenza di un televisore, come sempre, i clienti potranno avvalersi del servizio offerto da Sky Go: attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone si potrà vedere la partita di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

In Bruges Psg, Philippe Clement dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha pareggiato al Santiago Bernabeu: unica eccezione capitan Vormer, che è squalificato. A prenderne il posto dovrebbe allora essere Schrijvers, che può agire come mezzala tattica al fianco di Rits e con la conferma di Vanaken sull’altro interno. In difesa Clinton Mata e Solbol saranno i terzini, Mechele e Dell formeranno invece la coppia centrale che proteggerà il portiere Mignolet. Tridente offensivo con l’ovvia conferma di Dennis, mentre Diatta e Tau giocheranno come esterni ai suoi lati. Nel Psg potrebbe esserci ancora un posto da titolare per Icardi: l’argentino se la gioca con Mbappé che eventualmente può allargarsi a destra o sinistra favorendo comunque l’inserimento di uno tra Sarabia e Di Maria. Allo stesso modo cercano posto Leandro Paredes e Ander Herrera: a centrocampo però partono favoriti Marquinhos e Gueye (oltre a Verratti) con il brasiliano che ormai gioca stabilmente da perno centrale, lasciando a Kimpembé il compito di affiancare Thiago Silva nella difesa che viene completata da Meunier e Bernat, con Keylor Navas che invece è il portiere.

Per un pronostico su Bruges Psg sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra ospite parte chiaramente favorita: il segno 2 per la sua vittoria vale infatti 1,53 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 6,25 che accompagna invece il segno 1 per il successo della formazione belga. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 4,25 volte quello che avrete puntato.



