Diretta Bruges Zenit/ Streaming video tv: i belgi sono ancora in corsa!

DIRETTA BRUGES ZENIT: RUSSI GIÀ ELIMINATI

Bruges Zenit, in diretta dal Jan Breydel Stadium, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 dicembre, valida per la quinta giornata nel gruppo F di Champions League 2020-2021: siamo nel girone della Lazio, ma i biancocelesti non si devono più preoccupare dei russi che, avendo ottenuto un solo punto, sono già eliminati dalla corsa agli ottavi. La squadra di San Pietroburgo può però prendersi i sedicesimi di Europa League, e dunque la partita resta importante anche per Sergei Semak; il Bruges invece spera di replicare quanto era successo all’andata, ovvero una vittoria (che era maturata all’ultimo secondo) per mettere pressione alla Lazio che, dovesse perdere a Dortmund, avrebbe un solo punto di vantaggio anche se poi potrebbe permettersi di pareggiare in casa nella sfida diretta. Anche i belgi comunque hanno il realistico obiettivo dell’Europa League, e allora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Bruges Zenit; intanto possiamo valutare quali siano le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

BRUGES ZENIT IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre, quando parliamo di partite di Champions League tra squadre straniere, la diretta tv di Bruges Zenit sarà affidata ai canali della televisione satellitare: soltanto gli abbonati potranno dunque accedere al decoder e assistere alla partita che, in assenza di un televisore, sarà fruibile anche con il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES ZENIT

Philippe Clement affronterà Bruges Zenit con un 3-5-2, nel quale a protezione del portiere Mignolet dovrebbero esserci Clinton Mata, Mechele e Kossounou; spazio poi a due esterni che possono essere Krépin Diatta e De Ketelaere (matchwinner all’andata) anche se nell’ultima di campionato Okereke ha fatto l’esterno tattico partendo dal centrocampo; Balanta sarà supportato da Vanaken e Vormer nella sua regia, con un reparto offensivo che dovrebbe prevedere Noa Lang e Krmencik con il possibile inserimento sia di Dennis che di Badji. Lo Zenit di Semak può giocare con un 4-4-2 o un 4-3-3, a seconda dei casi; lo schieriamo con il secondo modulo, dove Azmoun e Driussi possono agire sugli esterni accompagnando Dzyuba che sarà come sempre il riferimento da centravanti. Questo significa che in mediana avremmo Barrios che giocherà davanti alla difesa, con Kuzyaev e Erokhin favoriti per fare le mezzali; il reparto arretrato è decimato, dunque dovremmo vedere Rakitskiy e Prokhin giocare a protezione di Mikhail Kerzhakov con Sutormin e Zhirkov schierati da terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo subito a leggere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Bruges Zenit: il segno 1 che accompagna l’ipotesi della vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto, per contro l’eventualità del successo ospite (segno 2) porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 la vostra puntata. Il pareggio, per il quale bisognerà giocare sul segno X, ha un valore per cui la vincita ammonta a 3,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.



