Diretta Budapest Brescia/ Streaming video tv: contro i campioni in Champions League

DIRETTA BUDAPEST BRESCIA: CONTRO I PADRONI DI CASA

Budapest Brescia è in diretta dalla bolla di Budapest, alle ore 16:30 di mercoledì 16 dicembre: per la squadra lombarda è arrivato il momento della seconda partita nel turno preliminare della Champions League 2020-2021 di pallanuoto. Il gruppo B si gioca per il momento a Budapest: la federazione europea ha deciso di riaprire le porte al torneo, dopo le qualificazioni di novembre, creando appunto due bolle – l’altra a Ostia, dove sono impegnate Pro Recco e Ortigia – per azzerare gli spostamenti e intensificare i controlli in materia di Coronavirus. Al momento sappiamo che a marzo e aprile i preliminari proseguiranno e le premesse dovrebbero essere simili; le prime quattro di ciascun girone otterranno il pass per la Final Eight che è in programma ad Hannover (a giugno), la AN spera chiaramente di esserci ma sa bene che dovrà lottare con le unghie e con i denti per entrare nella lista, già oggi sarà dura perché l’avversaria, oltre a giocare in casa, è anche campione in carica. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Budapest Brescia, intanto possiamo provare a valutare quali siano i temi principali nel contesto della partita.

DIRETTA BUDAPEST BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Budapest Brescia sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase della Champions League di pallanuoto. Qui avremo la telecronaca di Dario Massara con il commento tecnico di Alessandro Campagna; in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BUDAPEST BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Budapest Brescia è una sorta di Everest da scalare per i lombardi: i quali si trovano ad affrontare una squadra, il cui nome ufficiale è Ferencvaros Torna Club, che ha dominato in lungo e in largo la scena nazionale ed è riuscita anche a infilare trofei internazionali in bacheca. Tra cui appunto la Champions League del 2019, che rimane l’ultima conclusa: l’anno scorso la competizione non ha potuto arrivare alla fine a causa del lockdown, e allora gli ungheresi si sono presentati nella bolla di casa con il titolo da difendere. Anche Brescia però non è nuova alle atmosfere europee: nella sua bacheca ci sono quattro Eurocup e l’ultima non è nemmeno troppo datata, visto che stiamo parlando del 2016. Vittorie però diradate nel corso del tempo, e allora sarà interessante scoprire se i lombardi riusciranno a fare il grande salto di qualità: nel girone dello scorso anno, sempre in Champions League, erano riusciti a rimanere imbattuti pareggiando in trasferta e vincendo in casa (10-5) e questa sicuramente è un’ottima premessa per oggi…

