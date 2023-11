DIRETTA BUDAPEST SCANDICCI/ Video streaming tv: gli impegni toscani in Champions League (15 novembre 2023)

DIRETTA BUDAPEST SCANDICCI: LE DATE

Mentre aspettiamo la diretta di Budapest Scandicci, possiamo chiuderci quale sarà il calendario degli appuntamenti della Savino Del Bene Scandicci nella fase a gironi di questa Champions League, che vede la compagine toscana inserita nel girone B. Ricordiamo allora che la prestigiosa avventura di Scandicci nella massima competizione per club è iniziata settimana scorsa con la vittoria contro il Maritza Plovdiv e che oggi l’appuntamento è a Budapest contro il Vasas, mentre la terza giornata per la Savino Del Bene è fissata per mercoledì 29 novembre, quando le toscane giocheranno in casa al Palazzo Wanny di Firenze contro l’Eczacibasi Istanbul per completare la prima metà di questo girone contro l’avversaria più impegnativa.

A seguire, ecco naturalmente le ultime tre sfide a campi invertiti, cominciando già da mercoledì 6 dicembre, quando Scandicci ospiterà in Toscana le magiare del Vasas Budapest per quella che sarà la loro ultima partita dell’anno solare nel girone di Champions League e la rivincita della sfida odierna. Si passerà poi al 2024, che porterà ovviamente le ultime due giornate del girone, cioè innanzitutto il match di mercoledì 10 gennaio 2024 per il ritorno sul campo del Maritza Plovdiv, mentre appena sei giorni più tardi, quindi martedì 16 gennaio 2024, ecco la chiusura, quando Scandicci dovrà andare a Istanbul per fare visita all’Eczacibasi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BUDAPEST SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Budapest Scandicci non dovrebbe essere garantita, l’appuntamento infatti dovrebbe essere solo con la diretta streaming video di Budapest Scandicci sulla piattaforma a pagamento di Euro Volley TV, salvo variazioni di palinsesto.

BUDAPEST SCANDICCI: SAVINO DEL BENE PER IL BIS!

Budapest Scandicci, diretta dagli arbitri Marie-Catherine Boulanger e Vitor Alexandre Goncalves con fischio d’inizio alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, si gioca presso la ÉRD Aréna naturalmente della capitale ungherese, per la seconda giornata del girone B della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, nella quale la Savino Del Bene Scandicci vuole cercare gloria. La società toscana è una realtà sempre più significativa del volley sia italiano sia internazionale, considerando che nel 2022 ha vinto la Challenge Cup e nel 2023 la Coppa CEV.

Proseguendo con questa progressione, ci sarebbe la Champions League da vincere quest’anno: naturalmente l’ultimo scalino è quello nettamente più duro da superare, ma certamente Scandicci può essere protagonista anche al livello più alto ed intanto settimana scorsa ha debuttato infliggendo un bel 3-0 alle bulgare del Maritza Plovdiv. Ora ecco l’abbinamento con le ungheresi del Vasas Obuda Budapest, mentre poi resterà ancora da affrontare l’Eczacibasi Istanbul, che sarà naturalmente l’avversario più pericoloso per il primo posto nel girone, obiettivo che non è un dettaglio se si pensa che solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale. Intanto però in terra magiara si deve inseguire il bis: quali verdetti ci darà la diretta di Budapest Scandicci?

DIRETTA BUDAPEST SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Budapest Scandicci, seconda uscita stagionale in Champions League contro le ungheresi che al debutto hanno perso per 3-0 in Turchia contro l’Eczacibasi, che è d’altronde la squadra sulla quale Scandicci dovrà cercare di fare la corsa per l’obiettivo del primo posto. Le turche sono teoricamente le principali favorite, ma naturalmente è proprio la Savino Del Bene la squadra che potrebbe ambire all’assalto. Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, Scandicci oltre al successo al debutto in Champions League cosa ha fatto fino a questo momento nella prima parte del campionato di Serie A1?

Il bilancio di Scandicci ci parla di cinque vittorie e due sconfitte nelle prime sette giornate di campionato, i due ko sono arrivati contro Conegliano e Vero Volley che sono le altre due formazioni italiane di Champions League. Questo ci dice che nei big-match potrebbe ancora mancare qualcosa, ma per ora sarebbe fondamentale concedere il bis per blindare già di fatto con enorme anticipo il secondo posto che varrà i playoff, per poi giocarsi tutto il resto (primo posto e quarti di finale immediati) contro l’Eczacibasi. Ecco perché siamo molto curiosi di scoprire il verdetto che emergerà della diretta di Budapest Scandicci…











