Diretta/ Buducnost Trento (risultato finale 98-96) streaming video tv: Hubb 25 punti (21 novembre 2023)

DIRETTA BUDUCNOST TRENTO (RISULTATO 98-96): HUBB 25 PUNTI

Il match tra Buducnost e Trento termina 98-96. Andiamo a scoprire i realizzatori della gara. Buducnost: Mihailovic 1, Magee 14, Ross 7, Makoundou 23, Grbovic 10, Jones 5, Kuridza 2, Williams 4, Wright 22, Popovic 4. Trento: Ellis 9, Hubb 25, Forray 5, Biligha 5, Grazulis 22, Baldwin 11, Stephens 7. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Buducnost e Trento vanno all’intervallo lungo sul Andiamo a scoprire i realizzatori della gara. Buducnost: Magee 4, Ross 2, Makoundou 5, Grbovic 8, Jones 5, Kuridza 2, Williams 2, Wright 10, Popovic 4. Trento: Ellis 7, Hubb 8, Forray 5, Biligha 5, Grazulis 13, Baldwin 7. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA BUDUCNOST TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Buducnost Trento sarà come sempre trasmessa sui canali della televisione satellitare, perché le due italiane presenti in Eurocup sono garantite da questa emittente con appuntamento riservato agli abbonati, e la possibilità di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Va anche aggiunto che le partite di Eurocup sono garantite dalla piattaforma DAZN (riservata a chi vi abbia sottoscritto un abbonamento) e si tratterà ovviamente di una visione in diretta streaming video. Infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale del torneo, vale a dire www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PALLA A DUE!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Buducnost Trento, e allora possiamo tornare sul passo negativo della squadra montenegrina in Eurocup: il Buducnost era partito bene, perché nelle prime tre giornate del gruppo A aveva battuto Lietkabelis e Slask Wroclaw, sempre alla Moraca, perdendo invece sul parquet di Ankara. Poi però è iniziata la crisi: sconfitte esterne contro Cluj-Napoca, Bourg en Bresse e Ulm (quest’ultima la più recente) e ko interno contro l’Aris Salonicco. Il record recita 2-5; va detto che tre di queste cinque sconfitte sono arrivate con 5 o meno punti di margine e questo ci dice che i montenegrini se la sono comunque giocata ad armi pari.

Quello che conta però è la classifica e in questo momento il Buducnost, che l’anno scorso era arrivato sesto nel suo girone qualificandosi agli ottavi, sarebbe fuori dai playoff. Anche per i balcanici dunque l’impegno di questa sera è davvero importante; vedremo come andranno le cose, per noi è arrivato il momento di metterci comodi e lasciare che a parlare sia il parquet della Moraca dove la Dolomiti Energia è pronta a cercare l’immediato riscatto dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa, la palla a due di Buducnost Trento per il gruppo A di Eurocup sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

BUDUCNOST TRENTO: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Buducnost Trento sono sei: gli ultimi due risalgono alla passata stagione mentre per trovare gli altri bisogna tornare a un’epoca in cui la formula di Eurocup era diversa, tanto che nel gennaio 2018 le due squadre si erano affrontate nel girone di Top 16 che oggi non esiste più. Il bilancio generale premia il Buducnost, che è avanti 4-2; alla Moraca però Trento ha vinto una volta, era l’ottobre 2019 (regular season) ed era finita 68-77 grazie a un incredibile 9-21 nel quarto periodo, con 19 punti di James Blackmon (8/17 dal campo, anche se 3/9 dall’arco) e un Rashard Kelly da 15 punti, 9 rimbalzi, 4 recuperi e 6/11 al tiro, per un 21 di valutazione che ne aveva fatto l’MVP di serata.

L’anno scorso nella terzultima giornata del girone Trento aveva battuto i montenegrini alla BLM Group Arena, rimanendo incredibilmente in corsa per un ottavo che poi non era arrivato; all’andata il Buducnost aveva vinto nettamente costringendo l’Aquila a non raggiungere i 60 punti (73-58), con 20 punti, 7 rimbalzi e 7/11 dal campo (3/4 dall’arco) per Marko Jagodic-Kuridza. Ora vedremo se la Dolomiti Energia sarà in grado di prendersi una vittoria esterna che sarebbe molto importante per il suo cammino in Eurocup… (agg. di Claudio Franceschini)

BUDUCNOST TRENTO: MATCH ABBORDABILE!

Buducnost Trento sarà in diretta dalla Moraca di Podgorica, alle ore 19:00 di martedì 21 novembre: siamo nell’ottava giornata di basket Eurocup 2023-2024, e dunque è il penultimo turno di andata in un gruppo B nel quale la Dolomiti Energia, a differenza delle ultime due stagioni, è in piena corsa per un posto nei playoff. Bisogna però cancellare quanto accaduto sei giorni fa, ovvero una brutta sconfitta interna contro Cluj-Napoca: che i rumeni fossero in forma lo sapevamo, ma Trento veniva da tre vittorie consecutive e c’erano aspettative sul prolungamento della striscia.

In termini generali comunque l’Aquila sta facendo bene in questa stagione, perché ha un buon passo anche in campionato e allora finalmente potrebbe ritagliarsi belle soddisfazioni in entrambe le competizioni, senza dover abbandonare dopo poche settimane il sogno di fare corsa anche in Eurocup. Aspettando che la diretta di Buducnost Trento prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali di una partita molto delicata e importante che tra poche ore prenderà il via alla Moraca.

DIRETTA BUDUCNOST TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Buducnost Trento rappresenta per l’Aquila la possibilità di riprendere la marcia in Eurocup: il Buducnost al momento è una squadra in crisi, ha perso le ultime quattro partite e dunque ha una posizione di classifica rispetto a quella della Dolomiti Energia, che con tre vittorie e quattro sconfitte ha già fatto molto più, in proiezione, di quanto avvenuto nelle ultime stagioni, di fatto quasi pareggiando il numero di successi che aveva ottenuto in un biennio davvero sciagurato per quanto riguarda l’avventura in Eurocup.

Bisognerà comunque stare attenti, perché la Moraca di Podgorica è un ambiente caldo e, quando si affronta una squadra ferita, bisogna essere presenti soprattutto dal punto di vista dell’approccio, per evitare che la partita diventi una lunga rincorsa con dispendio di energie che potrebbe rendere meno lucidi nel finale. Ad ogni modo Trento sa di non aver giocato secondo le sue possibilità contro Cluj-Napoca; anche in Eurocup ci può stare un incidente di percorso anche con scivolone pesante, a patto appunto di rialzare subito la testa e tornare a riassaporare il feeling con la vittoria.











