Diretta Buducnost Trento/ Streaming video e tv: Aquila per il riscatto (Eurocup)

Buducnost Trento si gioca alle ore 19:45 di mercoledì 9 ottobre, presso la Moraca: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo D della Eurocup 2019-2020. Dopo aver perso in casa contro Sassari, in questo momento la squadra più in forma del nostro campionato, la Dolomiti Energia torna a giocare in campo internazionale, cercando di onorare una competizione che in passato l’ha vista centrare anche una semifinale. L’esordio però non è andato benissimo: sconfitta di misura contro il Galatasaray e dunque adesso la squadra trentina ha bisogno di vincere per recuperare la situazione e non rimanere subito staccata. Le Top 16 sono chiaramente alla portata, ma questa sera in Montenegro si affronta una squadra sulla carta tosta; vedremo dunque nella diretta di Buducnost Trento quello che succederà, intanto noi possiamo presentare i temi principali della sfida.

La diretta tv di Buducnost Trento non sarà disponibile sui canali tradizionali, ma è una delle partite che vengono fornite dal portale Eurosport Player: come lo scorso anno dunque gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita di Eurocup in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione, www.eurocupbasketball.com, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle due squadre.

Possiamo dire, nel parlare della diretta di Buducnost Trento, che la squadra di Nicola Brienza non è stata troppo fortunata nel sorteggio: i montenegrini infatti sono reduci dalla prima partecipazione in Eurolega, poi c’è l’Unicaja Malaga che nella principale competizione europea è stata a lungo protagonista. Naturalmente conta il presente, e questo ci dice che vincere questa sera si può: anche il Buducnost è incappato in una sconfitta all’esordio in Eurocup (appunto in Andalusia) e ha 0 punti, così come Oldenburg che invece è stata battuta dal Galatasaray. Un girone tosto quello che Trento deve affrontare; la stagione in Serie A1 è iniziata con due vittorie e dunque siamo in linea con gli obiettivi, che sono ovviamente la qualificazione ai playoff e magari la semifinale. Dopo tre grandi stagioni il gruppo si è rinnovato, ora sarà interessante scoprire quello che Brienza riuscirà a fare con una squadra che ha raccolto tanto entusiasmo popolare con le due finali scudetto consecutive.



