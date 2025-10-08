Diretta Buducnost Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Eurocup.

DIRETTA BUDUCNOST TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la palla a due sulla diretta Buducnost Trento stiamo per andare a raccontare l’undicesimo episodio tra queste due squadre, almeno in Eurocup: il bilancio è sconfortante per la Dolomiti Energia, che ha battuto i montenegrini in sole due occasioni ed entra in questa partita con quattro sconfitte consecutive, che tra l’altro sono molto recenti perché maturate nelle ultime due stagioni. L’ultima vittoria? Il 14 marzo 2023, alla Il T Quotidiano Arena: 79-76 con un ottimo primo tempo e poi il Buducnost che aveva sfiorato un’incredibile rimonta, MVP Trent Lockett con 9 punti, 8 rimbalzi e ben 5 recuperi nella sua serata.

DIRETTA/ Trento Cantù (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, palla a due! (oggi 5 ottobre 2025)

Tra i precedenti spicca anche una vittoria di Trento a Podgorica, nell’ottobre 2019: in quel caso il punteggio fu 68-77 e Rashard Kelly chiuse una prestazione da 15 punti, 6/11 dal campo, 9 rimbalzi e 4 recuperi, anche se il top scorer per la Dolomiti Energia fu James Blackmon con 19 punti. Sperando che anche stasera l’Aquila possa vivere 40 minuti del genere, ma pur sapendo che uscire dalla Moraca con una vittoria sarà molto difficile, ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare siano i giocatori sul parquet della città montenegrina, perché finalmente è tutto pronto e la diretta Buducnost Trento ci può fare compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Bourg en Bresse (risultato finale 48-79): crollo bianconero (oggi 1 ottobre 2025)

DIRETTA BUDUCNOST TRENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Buducnost Trento, trattandosi di Eurocup, potrà essere seguita sui canali di Sky Sport per la tv, con diretta streaming video disponibile grazie a Sky Go.

BUDUCNOST TRENTO: QUALE AQUILA STASERA?

Siamo concentrati sulla diretta Buducnost Trento, che alle ore 20:00 di mercoledì 8 ottobre si gioca alla Moraca di Podgorica per la seconda giornata nel girone B di basket Eurocup 2025-2026. C’è una domanda abbastanza d’obbligo a poco tempo dalla palla a due: quale versione della Dolomiti Energia vedremo?

DIRETTA/ Venezia Aris Salonicco (risultato finale 81-85): caduta della Reyer! (oggi 30 settembre 2025)

Trento infatti ha iniziato la sua stagione in due modi diametralmente opposti, dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa: quello pessimo lo abbiamo visto la scorsa settimana, quando ha incassato 31 punti (in casa) dalla competitiva Bourg en Bresse, non dando mai la sensazione di potersela giocare.

Ecco: una squadra ferita e comunque in difficoltà ha fatto il suo esordio in campionato domenica pomeriggio, e ha rifilato 40 punti a Cantù. Certo i brianzoli sono neopromossi e tutti da scoprire, ma intanto il divario è stato clamoroso; adesso per questo motivo dovremo realmente capire dove possa arrivare l’Aquila.

Purtroppo gli ultimi anni ci hanno consegnato una squadra che in Eurocup ha sempre fatto parecchia fatica; si aspetta sempre che arrivi la stagione buona almeno per volare agli ottavi e poi giocarsela, ma chiaramente la diretta Buducnost Trento è tutt’altro che semplice e allora sarà molto importante che la Dolomiti Energia reagisca nel modo giusto.

DIRETTA BUDUCNOST TRENTO: IL POTENZIALE NON MANCA

La diretta Buducnost Trento come già detto rappresenta una partita molto complessa: la squadra montenegrina è ormai esperta di questa competizione, non sempre è riuscita a raccogliere i risultati sperati ma intanto l’esordio stagionale l’ha vista demolire i London Lions con una prova più che convincente, con un roster nel quale la qualità certamente non manca soprattutto negli esterni, dove spicca il nome di Yogi Ferrell che ormai quasi dieci anni fa era riuscito a farsi un nome anche in NBA, e che ora sta affrontando la sua terza annata con il Buducnost ed è sempre a caccia del suo primo trofeo con questo club.

Trento, lo avevamo detto anche in vista dei suoi impegni precedenti, ha potenziale ma forse ha anche bisogno di tempo per esprimerlo: da questo punto di vista Massimo Cancellieri può essere l’allenatore giusto per far sbocciare del tutto il gruppo a sua disposizione, certamente chi si aspetta che la Dolomiti Energia possa arrivare in fondo alle competizioni nazionali può rimanere deluso ma vincere aiuta a vincere, e dunque la Coppa Italia messa in bacheca lo scorso anno è un ottimo punto di partenza. Adesso però vedremo se nella diretta Buducnost Trento arriverà il riscatto anche in Eurocup dopo aver già ritrovato la via della vittoria in Serie A1, siamo molto curiosi…