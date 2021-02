Diretta Buducnost Virtus Bologna/ Streaming video tv: per i quarti di Eurocup!

DIRETTA BUDUCNOST VIRTUS BOLOGNA: SI REPLICA IN MONTENEGRO

Buducnost Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Elias Koromilas, Nick Van Den Broeck e Stanislav Valeev: alle ore 19:00 di mercoledì 3 febbraio la Moraca ospita la partita valida per la 4^ giornata nel gruppo G di basket Eurocup 2020-2021. Siamo alla Top 16, e si replica subito rispetto ad una settimana fa: la Segafredo ha già demolito i montenegrini sul proprio parquet, e una seconda vittoria contro lo stesso avversario le permetterebbe di archiviare la pratica qualificazione prendendosi in anticipo i quarti di finale.

Raggiunti anche lo scorso anno, quando però la pandemia aveva cancellato il resto della stagione; oggi Sasha Djordjevic è più determinato che mai a portare a termine il lavoro, e arriva a questo impegno avendo ritrovato il sorriso anche in campionato, grazie alla vittoria di Cremona. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Buducnost Virtus Bologna; aspettando la palla a due possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali legati a questa partita di Eurocup.

DIRETTA BUDUCNOST VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Buducnost Virtus Bologna, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: ripetiamo però che l’appuntamento ormai classico con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce integralmente in diretta streaming video. Sul sito ufficiale della competizione, www.eurocupbasketball.com, troverete anche le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore con le cifre della partita e le classifiche dei gironi della Top 16, oltre ad altri contenuti.

DIRETTA BUDUCNOST VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Buducnost Virtus Bologna ci presenta una partita comunque ostica per la Segafredo, che però vede vicino il traguardo dei quarti e non vuole guardarsi indietro: continua la marcia trionfale della squadra in Eurocup, perché fino a questo momento le battute d’arresto hanno riguardato solo il campionato mentre in questa competizione il record è ancora immacolato. Per la precisione stiamo parlando di 13 vittorie e 0 sconfitte: non c’è da stupirsi dunque che praticamente tutti gli addetti ai lavori indichino nelle V nere la grande favorita per vincere il torneo, anche se la storia (in questo caso il Lokomotiv Kuban) insegna che arrivare in finale da imbattuti potrebbe non bastare per sollevare il trofeo. Per questo motivo Djordjevic vuole comunque mantenere alta la concentrazione: strappare in anticipo il pass per i playoff di eurocup, e magari blindare il primo posto nel girone, consentirebbe di dare priorità soprattutto alla rimonta in Serie A1, senza dimenticarsi che sta per arrivare il momento della Coppa Italia che sarà un altro appuntamento da non fallire per gli emiliani. Intanto allora aspettiamo di capire se alla Moraca arriverà un altro successo internazionale…



