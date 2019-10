Diretta Bulgaria Inghilterra/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Europei 2020)

Bulgaria Inghilterra, in diretta dal Natsionalen Stadion Vasil Levski della capitale Sofia, si gioca questa sera lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 20.45 per l’ottava giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei 2020. Bulgaria Inghilterra, pur giocandosi a Sofia, vede sulla carta ampiamente favoriti gli ospiti inglesi, reduci dalla trasferta sul campo della Repubblica Ceca in questa delicata finestra di ottobre che proponeva dunque due trasferte all’Inghilterra. Dall’altra parte d’altronde c’è una Bulgaria che è molto lontana dai suoi tempi migliori: a settembre la partita di Wembley finì con la vittoria inglese per 4-0, vero che adesso si gioca a Sofia ma è difficile pensare che possa bastare semplicemente l’inversione dei campi per ribaltare in modo così netto i valori di Bulgaria e Inghilterra, i cui destini opposti in questo girone sembrano essere già scritti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bulgaria Inghilterra purtroppo non sarà garantita in Italia, perché in linea di massima le partite delle qualificazioni europee non sono coperte, salvo alcune trasmesse in chiaro. Di conseguenza non sarà garantito nemmeno un servizio di diretta streaming video, di conseguenza la principale fonte di informazioni sarà il sito ufficiale della Uefa, nella sezione European Qualifiers.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA INGHILTERRA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Bulgaria Inghilterra. Il modulo di riferimento per la Bulgaria del c.t. Krasimir Balakov è il 4-2-3-1 nel quale sulla trequarti un ruolo fondamentale è quello del capitano Milano in appoggio alla prima punta, che potrebbe essere Mladenov. Scelta sicuramente più ampia per Gareth Southgate in casa Inghilterra, tre giorni dopo la partita in Repubblica Ceca oggi la seconda trasferta consecutiva richiede attenzione: il modulo è il 4-2-3-1, vedremo se ci saranno delle novità sfruttando l’ampiezza della rosa, certamente molto più ricca rispetto a quella della Bulgaria. Tra le certezze, Kane come prima punta e Pickford in porta.



