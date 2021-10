Diretta Bulgaria Irlanda del nord/ Streaming video tv: sfida alla pari a Sofia

DIRETTA BULGARIA IRLANDA DEL NORD: MATCH IN EQUILIBRIO?

Bulgaria Irlanda del Nord, diretta dall’arbitro Aleksei Kulbakov, è la sfida in programma oggi, martedì 12 ottobre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. A Sofia per il girone C delle qualificazioni ai mondiali del 2022 (lo stesso dell’Italia), ecco che oggi si accenderà la diretta tra Bulgaria e Irlanda del Nord, match che pure mette in palo punti importanti ma non decisivi in vista della prossima rassegna iridata.

Con solo pochi turni ancora a disposizione, ci appare ben difficile che le due formazioni possano ancora ambire a un pass per la prossima rassegna iridata, anche come da seconda del girone: sia Bulgaria e Irlanda del Nord (rispettivamente al 4^ e 3^ posto) hanno solo 5 punti e ad ora la Svizzera, seconda è distante ben 6 lunghezze. Pure le due nazionali hanno l’obbligo di crederci e se non altro provare a vincere per salvare la faccia nel finale del torneo. Ecco perché, a prescindere dalla posta in palio, ci attendiamo scintille oggi dalla diretta Bulgaria Irlanda del Nord: chissà che dirà il campo!

DIRETTA BULGARIA IRLANDA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Bulgaria Irlanda del Nord non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA IRLANDA DEL NORD

Per le probabili formazioni della diretta Bulgaria Irlanda del Nord, ci aspettiamo che entrambi i tecnici schierino oggi solo i loro titolari più in forma: dopo anche i recenti KO c’è voglia di rifarsi e regalare i propri tifosi un’emozione. Cominciando allora dai padroni di casa, ecco che oggi il ct Petrov punterà ancora sul 4-4-2, dove pure mancherà lo squalificato Anton in difesa: spazio dunque a Velkovski per la corsa mancina, mentre il resto dello schieramento verrà completato da Andrea e Petko Hristov, con il capitano Bozhikov a destra. Per il reparto a centrocampo della Bulgaria, ecco che il tecnico poi si affiderà a Nedelev e Despodov (in rete con la Lituania) con Malinov e Vitanov al centro: Yomov e Iliev saranno i titolari i attacco (anche se Krastev scalpita).

Per l’11 dell’Irlanda del nord Baraclough invece dovrebbe puntare pure sul 4-5-1 che pure abbiamo visto solo pochi giorni va nel match contro la Svizzera: ad eccezione di Lewis in difesa, col suo posto che verrà preso con tutta probabilità da Bradley. Nel reparto arretrato nordirlandese pure questa sera dovremmo rivedere Brown, Ballard e Cathcart, mentre sarà Peacock Farrell il titolare tra i pali. Pe l’ampia mediana a 5 la formazione inglese dovrebbe poi puntare ancora su Davis, Thompson e McNair, al centro e il duo Saville-Dallas sull’esterno: per la prima punta ecco Magennis, anche se Washington è valida alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di qualificazione ai mondiali, facciamo ben fatica a fissare un pronostico netto. Il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 del match ha fissato a 2.75 il successo della Bulgaria, contro l’appena più basso 2.65 segnato per la vittoria dell’Irlanda del nord: il pareggio vale 3.00.



