Diretta Bulgaria Italia/ Streaming video Rai: azzurri per il bis (qual. Mondiali)

Bulgaria Italia, in diretta dallo Stadio nazionale Vasil Levski della capitale bulgara Sofia, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 28 marzo 2021, per la seconda giornata del girone C delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. Non sarà un cammino facile, perché solo la prima classificata di ciascun girone si qualificherà immediatamente senza dover passare dagli spareggi, dunque la diretta di Bulgaria Italia si annuncia delicata, perché le partite in trasferta possono naturalmente presentare sempre le maggiori insidie, anche se va detto che la Bulgaria non sta vivendo un periodo calcisticamente felice, come dimostra la sconfitta casalinga per 1-3 subita giovedì sera al cospetto della Svizzera, che sarà infatti l’avversaria più accreditata dell’Italia per il primo posto nel girone.

Dal canto loro, gli azzurri di Roberto Mancini hanno cominciato vincendo 2-0 contro l’Irlanda del Nord a Parma, ennesimo risultato utile di un periodo davvero eccellente per l’Italia sotto la guida del Mancio, ma adesso c’è da cancellare il ricordo della mancata qualificazione per Russia 2018 e la strada è ancora lunga: cosa succederà in Bulgaria Italia?

DIRETTA BULGARIA ITALIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bulgaria Italia sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, come sempre per le partite della nostra Nazionale maggiore. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video, accessibile gratuitamente per tutti tramite il sito o l’app del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA ITALIA

Per quanto riguarda invece le probabili formazioni di Bulgaria Italia, dobbiamo tenere presente che si tratterà della seconda di tre partite in sei giorni, dopo l’Irlanda del Nord e prima della Lituania, dunque il turnover sarà una necessità per il c.t. Roberto Mancini. Ad esempio in difesa non dovrebbero essere chieste due partite consecutive a Chiellini, con Acerbi in pole position per sostituirlo, ma sono possibili novità anche sulle fasce, perché il ruolo del terzino è sicuramente dispendioso fisicamente. A centrocampo potrebbe tornare titolare Barella, già entrato a partita in corso a Parma dopo il “caso Covid” che ha coinvolto l’Inter, formando dunque il terzetto titolare con Verratti e uno tra Pellegrini e Locatelli. Infine in attacco ci sarà una nuova puntata di quello che ormai è un ballottaggio classico per gli azzurri, cioè il duello tra Immobile e Belotti per la maglia da centravanti della nostra Nazionale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Bulgaria Italia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La partita sembra a senso unico in favore degli azzurri: il segno 2 infatti è quotato a 1,21, mentre per il segno X già si salirà a quota 6,00 e fino ad addirittura 12 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria della Bulgaria.



