Diretta/ Bulgaria Lituania (Qatar 2022) streaming video tv: dopo lo sgambetto…

DIRETTA BULGARIA LITUANIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Bulgaria Lituania, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 18.00 presso il Vasili Levski Stadion di Sofia, sarà un match valevole per la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. I bulgari tornano in campo dopo lo sgambetto all’Italia, bloccata sul pari alla prima uscita dopo la conquista di Euro 2020. Risultato sorprendente ma che ha confermato come la Bulgaria, se chiamata a fare una partita esclusivamente difensiva, può essere un osso duro per tutti. Certo le velleità di qualificazione sono lontane, con Italia e Svizzera che sembrano destinate a giocarsi i primi due posti e l’Irlanda del Nord con una flebile speranza di recitare il ruolo di terzo incomodo.

Proprio dagli irlandesi la Lituania ha incassato un secco poker nell’ultimo impegno casalingo. Tra le formazioni europee la Lituania resta una delle cenerentole, in una delle poche nazioni del Vecchio Continente in cui il calcio lascia alla pallacanestro gli onori di sport più seguito e praticato. Da tenere d’occhio Arvydas Novikovas ormai a un solo gol dal diventare il secondo miglior marcatore di tutti i tempi della Lituania, ma la partita racchiude già pochi stimoli di classifica per gli uomini di Ivanauskas.

DIRETTA BULGARIA LITUANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Bulgaria Lituania non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA LITUANIA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Bulgaria Lituania, match che andrà in scena al Vasili Levski Stadion di Sofia. Per la Bulgaria, Yasen Petrov schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I. Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D. Iliev. Risponderà la Lituania allenata da Valdas Ivanauskas con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Svedkauskas; Vaitkunas, Girdvainis, Beneta, Mikoliunas; Simkus, Megelaitis; Verbickas, Golubickas, Novikovas; Cernych.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Vasili Levski Stadion di Sofia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Bulgaria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Argentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.15.



