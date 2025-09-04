Qualificazioni Mondiali, Diretta Bulgaria Spagna, streaming video tv: i padroni di casa hanno subito un test terribile in casa (4 settembre 2025)

DIRETTA BULGARIA SPAGNA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Bulgaria Spagna, le due nazionali si incrociano per la sesta volta nella storia e in due occasioni ravvicinate, 1996 e 1998, si sono sfidate nella fase finale di un grande torneo. Agli Europei era finita 1-1, unica volta in cui la Bulgaria non ha perso contro la Roja: reti di Hristo Stoichkov su rigore e Alfonso, espulsione per Petar Hubchev prima e Juan Antonio Pizzi poi. Due anni dopo ai Mondiali netto 6-1 per la Spagna: reti di Fernando Hierro, Luis Enrique, Fernando Morientes (doppietta) e Kiko Narvaez con autorete di Georgi Bachev, per la Bulgaria a segno Emil Kostadinov.

Se l’ultimo incrocio è del 2002, il primo è addirittura del maggio 1933 con un risultato clamoroso: 13-0 a favore della Spagna, le cronache riportano addirittura sei gol di Chacho, poi tre di Julio Elicegui e due di Luis Regueiro con anche la marcatura di Crisanto Bosch e l’autorete di Todor Mishtalov. Naturalmente sono altri tempi ma anche in quelli odierni la Roja parte nettamente favorita, dunque vedremo in che modo andranno le cose in questa partita delle qualificazioni MOndiali 2026 e a tale proposito possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo, la diretta Bulgaria Spagna sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA BULGARIA SPAGNA, STREAMING VIDEO

Purtroppo non ci sarà un modo per vedere la diretta Bulgaria Spagna singolarmente bensì solo tramite la diretta gol di Sky. Dunque servirà l’abbonamento così come per la diretta streaming su Sky Go.

BULGARIA SPAGNA, SI GIOCA A SOFIA

C’è attesa per la diretta Bulgaria Spagna che di fatto apre il percorso di qualificazione verso i Mondiali del 2026 per entrambe le squadre. Due Nazionali con aspettative diverse, ma con la stessa voglia di vincere in questo giovedì 4 settembre 2025 alle ore 20:45.

La Bulgaria non si è mai qualificata ad un Mondiale nel secondo millennio. Dopo l’exploit di USA 1994 con tanto di quarto posto, i bulgari hanno raggiunto ancora il primo turno in Francia nel 1998 senza mai vincere in questa rassegna iridata, non riuscendo più a stappare il pass per la Coppa del Mondo per le successive sei edizioni tra Corea del Sud/Giappne e Qatar.

La Spagna sta vivendo senza dubbio il periodo più vincente della propria storia in termini di nazionale. Oltre ai tre Europei conquistati tra Austria/Svizzera 2008, Polonia/Ucraina 2012 e Germania 2024, la Spagna è riuscita nel 2010 nell’impresa di vincere il proprio primo Mondiale in Sudafrica, battendo in finale ai tempi supplementari l’Olanda con gol di Andres Iniesta.

LE PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA SPAGNA

La Bulgaria scenderà in campo con un modulo molto difensivo ovvero il 5-4-1 con Mitov in porta, protetto da Minkov, Hristiyan Petrov, Simeon Petrov, Nedyalkov, Nuernberger. A centrocampo troveremo Marin Petkov, Gruev, Kraev, Lukas Petkov con Nikolov unica punta.

La Spagna predilige invece un gioco più offensivo ed è per questo che De La Fuente opterà per un 4-3-3. Unai Simón tra i pali, pacchetto arretrato formato da Carvajal, Le Normand, Huijsen e Cucurella. Nella zona nevralgica del campo ecco Pedri, Zubimendi e Fabián Ruiz con Yamal, Oyarzabal e Nico Williams in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BULGARIA SPAGNA

Secondo le quote non c’è storia per questo match con la Bulgaria a 19 volte la posta in palio mentre la Spagna a 1.09 e il pareggio a 10. Il Gol è dato a 3, il No Gol invece a 1.35.