Diretta/ Bulgaria Svizzera (Qual. Mondiali) streaming video tv: Petkovic rilancia

DIRETTA BULGARIA SVIZZERA: OSPITI FAVORITI!

Bulgaria Svizzera, in diretta giovedì 25 marzo 2021 alle ore 18.00 presso il Nacionalen Stadion Vasil Levski di Sofia, sarà una sfida valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Si affrontano due Nazionali che arrivano da una fase diversa. La Svizzera allenata dall’ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic si è confermata a grandi livelli internazionali e parteciperà alla fase finale dei prossimi Europei, in cui è stata inserita nello stesso girone dell’Italia, con gli azzurri che saranno avversari degli elvetici anche in queste qualificazioni Mondiali. La Bulgaria sta invece affrontando l’ennesima fase di rinnovamento ma è lontana dai massimi livelli della sua storia, quando negli anni Novanta riuscì addirittura a piazzarsi al quarto posto al Mondiale del 1994. I bulgari negli ultimi tempi hanno faticato non poco a ottenere risultati e nell’ultimo anno, da quando si è tornati a scendere in campo dopo il lockdown della primavera 2020, ha vinto solo in un’occasione, nel match contro la piccola Gibilterra. La Svizzera nella ultima UEFA Nations League ha invece ottenuto risultati di prestigio, fermando sul pari corazzate come Germania e Spagna.

DIRETTA BULGARIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bulgaria Svizzera non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per chi vorrà seguire sul web aggiornamenti in tempo reale sulla partita, sarà possibile collegandosi sul portale ufficiale uefa.com, con la confederazione europea che seguirà in tempo reale gli aggiornamenti della fase di qualificazione a Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA SVIZZERA

Le probabili formazioni della sfida tra Bulgaria e Svizzera presso il Nacionalen Stadion Vasil Levski. I padroni di casa allenati da Georgi Dermendzhiev scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Lukov, Cicinho, Angelov, Dimitrov, Popov, Tasketkov, Malinov, Ivanov, Iiliev, Delev, Kraev. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vladimir Petkovic con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Fernandes, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bulgaria e Svizzera, le quote del bookmaker Snai fissano a 7.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.45 volte la posta scommessa.

