Diretta Burgos Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa va in Spagna

DIRETTA BURGOS BRINDISI: I PADRONI DI CASA NON POSSONO FALLIRE

Burgos Brindisi, in diretta dal Pabellon Multiusos Coliseum di Burgos, si gioca alle ore 18.30 di questa sera, mercoledì 18 novembre, per il girone H della Champions League di basket 2020-2021. Secondo impegno per la Happy Casa in Champions League, arriviano alla diretta di Burgos Brindisi sulla scia della vittoria che la squadra pugliese ha saputo conquistare settimana scorsa in casa, con il punteggio di 92-81 ai danni dei turchi del Darussafaka Istanbul. Un ottimo inizio per Brindisi, a differenza degli spagnoli del San Pablo Burgos che hanno invece perso anche se per un soffio (99-98) sul campo dei belgi del Filou Ostenda: coach Frank Vitucci dunque sa che avrà di fronte avversari che già non si possono più permettere di sbagliare, perché una seconda sconfitta (stavolta in casa) sarebbe già un macigno pesantissimo per Burgos nella lotta per la qualificazione. Brindisi invece ha una grande occasione per consolidarsi in testa, se confermerà il recente stato di forma non sarebbe neanche una impresa impossibile per la Happy Casa…

DIRETTA BURGOS BRINDISI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Burgos Brindisi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; tuttavia gli abbonati DAZN potranno avvalersi delle immagini tramite dispositivi mobili perché questo portale garantisce i match del torneo e, inoltre, anche per questa partita di Champions League l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video e riservato anche qui ai clienti del servizio. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale championsleague.basketball potrete trovare tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali alle classifiche dei quattro gironi di regular season, fino alle statistiche delle squadre e il tabellino play-by-play della partita in questione.

DIRETTA BURGOS BRINDISI: IL CONTESTO

Parlando della diretta di Burgos Brindisi abbiamo già accennato all’ottimo periodo che sta vivendo la Happy Casa. Lo abbiamo visto con la vittoria nel debutto in Champions League contro il Darussafaka, ma la conferma arriva soprattutto dal campionato, dove Brindisi è seconda con sette vittorie in otto partite, alle spalle solamente di Milano che è ancora imbattuta. Già lo status di “anti Milano” tuttavia è un grande merito per Brindisi, che d’altronde si sta conquistando questo ruolo sul campo, come ha dimostrato anche domenica vincendo a Sassari una grande sfida con la Dinamo, terminata con il pirotecnico punteggio di 87-100. Attacco sfavillante dunque per la Happy Casa in Sardegna, con cinque uomini in doppia cifra tra cui spiccano i 24 punti di Harrison, decisivo nel finale. Da mettere in luce anche i 44 rimbalzi e soprattutto il fatto che si tratta della settima vittoria consecutiva in Serie A, ottava compresa la Coppa: Brindisi aveva perso alla prima giornata a Venezia, poi non si è più fermata. Farà festa anche in Spagna?



