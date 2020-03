Diretta Burgos Sassari/ Streaming video tv: dentro o fuori (Champions League gara-2)

Burgos Sassari va in scena alle ore 20:30 di martedì 10 marzo, presso il Multiusos Coliseum: è gara-2 degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, e il Banco di Sardegna fronteggia la possibilità di venire eliminata dal torneo continentale di basket. Si gioca a porte chiuse, ma è già una notizia che si giochi: ieri sera la Dinamo attraverso un comunicato aveva dichiarato di aver disposto il rientro in Italia visto il rifiuto delle autorità di chiudere il palazzetto ai tifosi. Nel pomeriggio di oggi la Champions League ha ufficializzato invece che le porte chiuse ci saranno, dunque squadre sul parquet. La sconfitta interna nella partita di andata mette la Dinamo con le spalle al muro: conta poco che il San Pablo abbia espugnato il PalaSerradimigni con soli 3 punti di margine, la formula prevede una serie al meglio delle tre gare e di conseguenza, qualora i sardi dovessero perdere in terra spagnola, dovrebbero abbandonare il sogno di vincere in Europa per il secondo anno consecutivo. Gianmarco Pozzecco è uno dei pochi allenatori le cui squadre siano state impegnate nel fine settimana, avendo anticipato proprio in vista di questo impegno; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Burgos Sassari, presentando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione circa i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Burgos Sassari, salvo variazioni di palinsesto, sarà trasmessa su Eurosport che è un canale disponibile sia sul digitale terrestre che sulla televisione satellitare; in alternativa potrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce le partite delle coppe europee in diretta streaming video. Inoltre, per avere tutte le informazioni utili circa la partita di Champions League, potrete consultare liberamente il sito www.basketballcl.com – quello del torneo – sul quale troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA BURGOS SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Burgos Sassari è quindi un dentro o fuori per il Banco di Sardegna: la sconfitta subita al PalaSerradimigni la scorsa settimana è stata inaspettata, perché il palazzetto sardo è solitamente un fortino e perché si pensava che il livello della Dinamo fosse superiore a quello della squadra spagnola, che nel primo turno aveva centrato solo il terzo posto nel suo girone. Invece il San Pablo ha fatto il grande colpo, forse approfittando della situazione surreale che si sta creando in Italia: nel fine settimana la Lega ha disposto un altro rinvio di campionato ma, come detto, Sassari aveva anticipato al Palazzo dello Sport e, battendo la Virtus Roma, si è portata a due vittorie dalla capolista Virtus Bologna anche se con una partita in più. Pozzecco arriva dunque a questa sfida avendo giocato 40 minuti intensi, e che sicuramente sono stati molto allenanti; a questo punto serve vincere in trasferta, fosse anche solo di un punto, per proseguire la corsa in Champions League. Tra poco si gioca, non resta allora che sperare nel colpo grosso del Banco di Sardegna in gara-2 degli ottavi di finale…



