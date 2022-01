DIRETTA/ Burkina Faso Etiopia video streaming tv: i precedenti del match sono solo 3

DIRETTA BURKINA FASO ETIOPIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Burkina Faso Etiopia ci proporrà una partita con pochissima tradizione nella storia del calcio africano, dal momento che si contano appena tre precedenti ufficiali prima della sfida in programma oggi. Il bilancio è favorevole al Burkina Faso, che vanta due successi a fronte di una vittoria dell’Etiopia, mentre sono ancora assenti i pareggi. I primi due confronti ebbero luogo nel 2000, nel cammino di qualificazione ai Mondiali di Giappone e Corea del Sud 2002: l’Etiopia vinse per 2-1 in casa propria all’andata domenica 9 aprile, ma due settimane più tardi il Burkina Faso replicò con un successo casalingo per 3-0.

Il terzo e ultimo precedente tra Burkina Faso ed Etiopia è l’unico che riguarda la Coppa d’Africa: le due Nazionali infatti si affrontarono nella fase a gironi anche nell’edizione del 2013 e in quel caso ebbe la meglio il Burkina Faso con un perentorio 4-0. Fin qui la storia, anche se piuttosto breve: che cosa succederà oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BURKINA FASO ETIOPIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Burkina Faso Etiopia, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

BURKINA FASO ETIOPIA: PUNTI PESANTI!

Burkina Faso Etiopia, in diretta lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso il Kouekong Stadium di Bafoussam, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa nel girone A. Sfida decisiva col Camerun che sembra lanciato verso la conquista del primo posto nel girone, ma il Burkina Faso può giocarsi sicuramente almeno la seconda piazza, dopo la fondamentale vittoria di misura contro Capo Verde ottenuta grazie a un gol di Bande.

L’Etiopia è la formazione a quota 0 punti nel girone dopo le sconfitte contro Capo Verde e Camerun: per gli etiopi la qualificazione attraverso il terzo posto è appesa a un filo, possibile solo con un’improbabile vittoria in goleada contro i burkinabé. Burkina Faso ed Etiopia non si affrontano in un match ufficiale dal 25 gennaio 2013, netta vittoria per 4-0 dei burkinabé che sono comunque molto più quotati rispetto agli avversari di turno.

PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO ETIOPIA

Le probabili formazioni della diretta Burkina Faso Etiopia, match che andrà in scena al Kouekong Stadium di Bafoussam. Per il Burkina Faso, Kamou Malo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Koffi; Kaboré, Dayo, Yago, Malo; Touré, Guira; Traoré, Sangaré, Bayala; Konaté. Risponderà l’Etiopia allenata da Wubetu Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto :Shanko; Hamid, Tamene, Debebe, Yusef; Mohammed, Yohannes, Dagnachew; Gebremichael, Kebede, Nasir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Kouekong Stadium di Bafoussam, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Burkina Faso con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Etiopia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.

