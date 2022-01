Diretta Burkina Faso Gabon/ Streaming video tv: in palio i quarti (Coppa d’Africa)

DIRETTA BURKINA FASO GABON: OTTAVO DI FINALE EQUILIBRATO

Burkina Faso Gabon, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 17:00, è valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021. Il turno è ad eliminazione diretta, e la squadra che uscirà vincitrice da questa partita, accederà quindi ai quarti di finale della competizione. Il Burkina Faso arriva agli ottavi, dopo il secondo posto conseguito nel Girone A. Nell’ultima giornata, hanno infatti pareggiato 1-1 contro l’Etiopia, guadagnando così l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Situazione simile per il Gabon, posizionatosi secondo nel Gruppo C. Nell’ultima giornata della fase a gironi, il Gabon ha pareggiato contro il Marocco con il punteggio di 2-2. La squadra di Patrice Neveu, in virtù della concomitante partita persa del Ghana, avrebbe chiuso il suo raggruppamento in seconda posizione anche in caso di sconfitta contro il Marocco. Il Gabon rappresenta quindi la vera sorpresa del girone e proverà ancora a stupire nella competizione.

BURKINA FASO GABON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Burkina Faso Gabon, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BURKINA FASO GABON

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Burkina Faso Gabon, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2021. L’allenatore del Burkina Faso, Kamou Malo dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare: Koffi; Kaboré, Dayo, Yago, Malo; Touré, Guira; Traoré, Sangaré, Bayala; Konaté.

Il Gabon, allenato da Patrice Neveu, dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: Amonome; Assoumou, Ecuele Manga, Palun; Moucketou-Moussounda, Obiang, Kanga, Poko, Oyono; Allevinah, Boupendza.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Burkina Faso Gabon di Coppa d’Africa, proposte dall’agenzia Unibet. Si prospetta una gara difficile per il Burkina Faso, la sua vittoria infatti, abbinata al segno 1, è quotata 3.10. L’eventuale pareggio nei tempi regolamentari, associato al segno X, ha una quota di 2.80. Favorito il Gabon, con il segno 2 proposto a 2.65.



