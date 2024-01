DIRETTA/ Burkina Faso Mauritania video streaming tv: ci sono 10 precedenti del match (16 gennaio 2024)

DIRETTA BURKINA FASO MAURITANIA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Burkina Faso Mauritania, dobbiamo dire che questa partita mette di fronte due Nazionali che di certo non sono fra le big storiche del calcio africano, ma che si sono già affrontate per ben dieci volte tra il 1976 e l’anno scorso. Il bilancio è nettamente favorevole al Burkina Faso, che infatti ha vinto ben cinque volte più quattro pareggi, mentre la Mauritania si è imposta una sola volta, con un successo per 2-0 nel settembre 2018 durante le qualificazioni per la successiva edizione della Coppa d’Africa.

In precedenza c’erano state altre sei partite, con tre successi per il Burkina Faso e altrettanti pareggi, mentre in seguito sono arrivati ulteriori tre incroci e il Burkina Faso è tornato a dominare con due vittorie e un pareggio. L’ultima volta è recentissima, perché parliamo di una partita amichevole disputata martedì 17 ottobre 2023 (quindi appena tre mesi fa) e terminata con una vittoria per 2-1 in favore della Nazionale del Burkina Faso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BURKINA FASO MAURITANIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Burkina Faso Mauritania sarà visibile in chiaro sul canale di Sportitalia al numero 60 del digitale terrestre, altrimenti ci sarà la possibilità di seguire questa entusiasmante partita tra Burkina Faso Mauritania in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.

BURKINA FASO MAURITANIA: PARTITA SENZA STORIA?

La diretta di Burkina Faso Mauritania, in programma oggi 16 gennaio 2024 alle 15:00, è attesa con grande anticipazione, poiché entrambe le squadre mirano a ottenere risultati positivi nel contesto del complicato girone in cui sono inserite. Il Burkina Faso, padrone di casa, cercherà di sfruttare questa partita come occasione per ottenere una vittoria agevole e accumulare punti preziosi nella competizione. Il Burkina Faso si trova in un girone competitivo, e ogni opportunità di ottenere tre punti è cruciale per avanzare nella competizione. La squadra di casa cercherà di mettere in mostra il proprio talento e la propria forza di squadra di fronte ai propri tifosi, sperando di conquistare una vittoria convincente che dia slancio al loro percorso nella competizione.

Dall’altra parte, la Mauritania arriva a questa partita con l’obiettivo di stupire sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Una prestazione convincente potrebbe essere il trampolino di lancio per una sorpresa e potrebbe anche portare a un risultato positivo. La squadra ospite sarà motivata a dare il massimo in campo, cercando di contrastare le aspettative e dimostrare la propria competitività contro un avversario considerato favorito. Entrambe le squadre, consapevoli dell’importanza di questa partita, si impegneranno al massimo per raggiungere i loro obiettivi. La Mauritania cercherà di superare le difficoltà e di rappresentare una vera minaccia per il Burkina Faso, mentre i padroni di casa proveranno a sfruttare al massimo il fattore campo per ottenere una vittoria che li avvicini ai vertici del girone. La sfida promette emozioni e sarà interessante vedere come si evolverà questa importante partita nella competizione africana.

DIRETTA BURKINA FASO MAURITANIA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Burkina Faso Mauritania, in programma oggi, ci offre uno sguardo avvincente sulle probabili formazioni delle due squadre. I padroni di casa, desiderosi di ottenere una vittoria convincente, schiereranno un attacco guidato da Konate e Toure. Entrambi i giocatori sono reduci da prestazioni positive, avendo contribuito con gol nella precedente partita, e cercheranno di mantenere questa dinamica positiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria. In difesa, il Burkina Faso si affiderà alla solidità di Bangre e Dayo, che avranno il compito di proteggere la porta e contrastare gli attacchi avversari. La coesione difensiva sarà fondamentale per mantenere un saldo controllo del match e impedire alla Mauritania di creare opportunità pericolose.

Per quanto riguarda la Mauritania, la squadra ospite adotterà il modulo 4-2-3-1 con Tanjy come punta centrale, supportato da Thiam, Koita e Amar. Questo assetto tattico suggerisce un approccio equilibrato, cercando di sfruttare la forza dell’attaccante principale e al contempo garantire la presenza di giocatori creativi nell’area avversaria. Entrambe le squadre avranno l’obiettivo di controllare il centrocampo, con il Burkina Faso che punterà a sfruttare la loro forza in attacco, mentre la Mauritania cercherà di trovare spazi e opportunità per contrattaccare. Sarà interessante vedere come i due schieramenti si affronteranno, con entrambe le squadre che hanno giocatori chiave in grado di fare la differenza. La partita tra Burkina Faso e Mauritania promette spettacolo e emozioni. I tifosi possono aspettarsi un incontro ben equilibrato, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. La sfida sarà una prova della determinazione e della qualità delle squadre coinvolte nella competizione africana.

BURKINA FASO MAURITANIA, LE QUOTE

Per chiunque volesse scommettere durante la diretta di Burkina Faso Mauritania, ecco le quote del match sul sito di Bwin: la vittoria del Burkina Faso che decreterebbe il segno 1 viene quotata a 1,8 mentre il pareggio viene dato a 2,6. La vittoria della Mauritania invece viene data a 4,5.











