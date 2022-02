DIRETTA/ Burkina Faso Senegal video streaming tv: totale equilibrio nei precedenti

DIRETTA BURKINA FASO SENEGAL: I TESTA A TESTA

La diretta di Burkina Faso Senegal inizia tra poco, e sarà l’undicesimo incrocio nella storia: bilancio totalmente in equilibrio, visto che troviamo due vittorie a testa e ben sei pareggi. Riferendoci alla fase finale di Coppa d’Africa, abbiamo soltanto un precedente che risale al 2000: nella prima fase del torneo, un girone ovviamente, il Senegal aveva vinto 3-1 con i gol di Henri Camara, Pape Sarr e Salif Keita, mentre per il Burkina Faso aveva temporaneamente accorciato le distanze Ousmane Sanou. In generale invece possiamo notare che le due nazionali non si affrontano dal settembre 2017, partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Russia: il match era terminato 2-2 (senza gol all’andata).

Il Burkina Faso si era salvato a un minuto dal 90’ grazie all’autorete di Pape Seydou Ndiaye, dopo che Ismaila Sarr e Sadio Mané avevano ribaltato il gol che Bertrand Traoré aveva segnato dopo 8 minuti. L’ultima vittoria che gli Stalloni sono riusciti a timbrare contro il Senegal è invece risalente a 10 anni prima: nel 2007 le due nazionali si erano affrontate nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa e il Burkina Faso aveva vinto 1-0 in casa (al ritorno aveva perso 5-1), gol decisivo messo a segno da Narcisse, che aveva trasformato un calcio di rigore per effetto del quale Pape Diakhaté era stato espulso, lasciando in inferiorità numerica i Leoni della Teranga. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BURKINA FASO SENEGAL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Burkina Faso Senegal non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

BURKINA FASO SENEGAL: TUTTO FACILE PER GLI OSPITI?

Burkina Faso Senegal, in diretta mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 20.00 presso lo Japoma Stadium di Douala sarà una sfida valevole per la semifinale della Coppa d’Africa. A un passo dall’atto conclusivo della competizione le due formazioni si affrontano con aspettative diverse. Il Burkina Faso ha confermato i progressi del movimento calcistico nazionale in un momento molto difficile in Patria, con un colpo di stato in atto, ma il piazzamento tra le prime quattro è già un risultato considerabile eccellente.

Il Senegal invece è arrivato a giocarsi la Coppa nelle ultime battute della competizione partendo tra le favorite e superando nei quarti di finale l’ostacolo Guinea Equatoriale, mentre il Burkina Faso ha avuto la meglio sulla Tunisia. 2-2 nell’ultimo confronto ufficiale tra le due Nazionali, risalente al 5 settembre 2017 per le qualificazioni ai Mondiali in Russia dell’anno successivo. Al 25 gennaio 2000 risale invece l’ultimo successo senegalese, in Coppa d’Africa, con il punteggio di 1-3 contro i burkinabè.

PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO SENEGAL

Le probabili formazioni della diretta Burkina Faso Senegal, match che andrà in scena allo Japoma Stadium di Douala. Per il Burkina Faso, Kamou Malo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Koffi; I.Kaboré, E.Tapsoba, S.Ouattara, Yago; IB Touré, Guira; Bertrand Traoré, G.Sangaré; Bayala, Di.Ouattara. Risponderà il Senegal allenato da Aliou Cissé con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Dia, I. Gueye, Mendy, P. Gueye; Diedhiou, Manè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Burkina Faso e Senegal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Burkina Faso con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Senegal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



