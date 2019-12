Diretta Burnley Manchester United/ Streaming video tv: Red Devils favoriti

Burnley Manchester United, in diretta dallo stadio Turf Moor di Burnley, è il posticipo di prima serata in calendario oggi alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) per la ventesima giornata della Premier League 2019-2020, primo turno del girone di ritorno che arriva ad appena due giorni di distanza dal tradizionale Boxing Day – d’altronde è noto che in Inghilterra si gioca a ciclo continuo nel periodo delle feste. Dunque appena giovedì il Manchester United aveva vinto e convinto con un bel 4-1 rifilato al Newcastle, mentre il Burnley cerca il riscatto dopo avere perso per 1-0 sul campo dell’Everton nel giorno del debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Toffees. In classifica tuttavia le differenze non sono così nette: Burnley Manchester United infatti vedrà i padroni di casa scendere in campo con 24 punti, mentre i Red Devils sono a quota 28. Il Manchester United deve comunque vincere per continuare a inseguire la Champions League, mentre il Burnley spera di rimanere agganciato alla zona nobile per sognare l’Europa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per la diretta tv di Burnley Manchester United, che sarà trasmessa da Sky sui canali numero 201 e 203 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati avranno naturalmente a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BURNLEY MANCHESTER UNITED

Passiamo adesso alle probabili formazioni di Burnley Manchester United. Mister Dyche potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-4-2 con Pope in porta protetto dalla retroguardia a quattro formata da Bardsley, Tarkowski, Mee e Taylor; a centrocampo i quattro possibili titolari sono invece Brady, Westwood, Cork e McNeil, infine in avanti disegniamo la coppia d’attacco con Wood e Rodriguez possibili titolari. Per Ole Gunnar Solskjaer modulo 4-2-3-1 con De Gea in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Shaw. In mediana ipotizziamo Pogba e Fred come titolari, davanti potremmo avere Mata trequartista, gli esterni Greenwood a destra e Rashford a sinistra ed infine Martial come prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico circa Burnley Manchester United con le quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti partono nettamente favoriti: segno 2 quotato infatti a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di segno X ed infine ecco a 4,00 volte la posta in palio il valore del segno 1.



