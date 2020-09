Diretta Bursaspor Trento/ Streaming video tv: basket, via alla Eurocup

Bursaspor Trento, in diretta alle ore 19.00 italiane di questa sera (le 20.00 locali) dal Tofas Spor Salonu di Bursa, è una partita valida per la prima giornata del girone D per la regular season della nuova stagione della Eurocup 2020-2021 di basket. Con la diretta di Bursaspor Trento partirà dunque dalla Turchia una nuova avventura nelle Coppe europee per la Dolomiti Energia Trento, ormai una solida realtà del nostro basket anche a livello internazionale – ad esempio nella scorsa stagione l’Aquila ha raggiunto le Top 16 proprio di Eurocup. Siamo naturalmente solo alle prime battute della nuova stagione, le incognite sono tante e la sconfitta subita sabato a Treviso nella prima giornata di campionato ci dice che Trento deve ancora migliorare, come è d’altreonde perfettamente normale che sia quando siamo soltanto alla fine di settembre e a maggior ragione dopo mesi così complicati come quelli appena passati. In Eurocup però c’è meno margine di errore rispetto al campionato, dunque sarebbe davvero prezioso partiree con il piede giusto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bursaspor Trento non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA BURSASPOR TRENTO: IL CONTESTO

La diretta di Bursaspor Trento ci proporrà dunque il debutto europeo stagionale per la Dolomiti Energia Trento. La squadra ormai è rodata, perché fra la Supercoppa e il via del campionato di fatto la stagione ufficiale è cominciata già da un mese, ma i meccanismi non possono ancora essere perfetti e la storia ci dice che Trento ha una consolidata tradizione di inizi in sordina e poi notevoli miglioramenti nel corso della stagione, in particolare negli anni che hanno portato l’Aquila a due finali scudetto consecutive. Fare sogni del genere obiettivamente al momento non avrebbe molto senso, meglio pensare partita per partita con la consapevolezza che in Eurocup il margine d’errore è ridotto. Ecco dunque un test già interessante contro i turchi della Frutti Extra Bursaspor, club per il quale la Eurocup 2020-2021 segna il debutto a livello internazionale: per la formazione padrona di casa questa sarà una serata davvero storica…

