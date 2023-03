DIRETTA BURSASPOR VENEZIA/ Video streaming tv: tre precedenti, meglio i turchi

DIRETTA BURSASPOR VENEZIA: I TESTA A TESTA

Sono tre i precedenti nella diretta di Bursaspor Venezia: questa partita infatti era già andata in scena lo scorso anno in Eurocup, sempre in una regular season che entrambe le squadre avevano superato, salvo poi avere un cammino molto diverso nel tabellone ad eliminazione diretta. Il testa a testa ci dice che i turchi comandano per 2-1: infatti, nella passata edizione di Eurocup hanno vinto entrambe le partite contro la Reyer. Nell’unica che fino a questo momento si è giocata al Tofas Spor Salonu era finita 80-66: il +10 che il Bursaspor aveva timbrato nel primo tempo era stato parzialmente rintuzzato da Venezia che però non aveva rotto l’onda d’urto dei turchi, guidati da Onuralp Bitim (25 punti, 12/17 dal campo e 7 rimbalzi) e Andrew Andrews (27 punti con 11/18, 5 rimbalzi).

La Reyer aveva avuto un Mitchell Watt da 20 punti con 9/14, doppia cifra anche per Austin Daye (12), Michael Bramos e Jordan Theodore (11 a testa, per il playmaker anche 6 assist) ma non era bastato). Ora si torna sul parquet del Tofas Spor Salonu per una partita comunque importante – in particolar modo per lo stesso Bursaspor – vedremo allora in che modo andranno le cose e se Venezia sarà in grado di prendersi una vittoria esterna che potrebbe migliorare la sua classifica nel gruppo A di Eurocup. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BURSASPOR VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bursaspor Venezia sarà come sempre affidata ai canali della televisione satellitare: sappiamo infatti che le partite delle nostre squadre in Eurocup vengono trasmesse da questa emittente, dunque sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che, in assenza di un televisore, potranno rivolgersi al servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile tramite l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che le informazioni utili su questo match sono consultabili attraverso il sito ufficiale della Eurocup, che troverete su eurocupbasketball.net/eurocup, e qui avrete a disposizione il tabellino play-by-play e il boxoscore aggiornati in tempo reale così come classifiche e calendario della manifestazione.

BURSASPOR VENEZIA: TRASFERTA INSIDIOSA!

Bursaspor Venezia, che sarà in diretta dal Tofas Spor Salonu alle ore 18:00 di mercoledì 15 marzo, va in scena per la 16^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Per la Reyer il primo traguardo è stato centrato: la roboante vittoria contro Brescia, la seconda arrivata in maniera netta nel girone, ha sancito la qualificazione aritmetica ai playoff con tre partite di anticipo. Adesso però Venezia vuole ritagliarsi altre soddisfazioni: il primo punto all’ordine del giorno è quello di ottenere il fattore campo nel primo turno a eliminazione diretta, poi magari blindare la terza piazza o migliorarla.

Il Bursaspor, già demolito nella partita di andata, è finalista in carica: l’anno scorso aveva sorpreso tutti arrivando all’ultimo atto contro la Virtus Bologna, in questa stagione rischia di rimanere fuori dai playoff anche se di fatto dovrebbe riuscire a centrare la post season, e allora poi bisognerà stare attenti alla squadra turca che ha l’esperienza giusta per ripetere una bella cavalcata. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Bursaspor Venezia, mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA BURSASPOR VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Bursaspor Venezia dovendo dire che la Reyer può giocare le ultime tre partite di regular season senza particolari pressioni: doveva qualificarsi agli ottavi e lo ha fatto, adesso però bisognerà evitare brutte sorprese perché la classifica del girone è particolarmente corta, dunque addirittura Venezia potrebbe ritrovarsi nelle ultime posizioni e dover affrontare una corazzata del gruppo B, ricordando appunto quanto era accaduto con il Metropolitans nel 2022.

Accreditata di uno degli slot da favorita per vincere il titolo, Venezia nel corso della stagione ha vissuto qualche difficoltà di troppo; soprattutto in Serie A1 dove attualmente sarebbe fuori dai playoff, tutto sommato in Eurocup ha viaggiato sui ritmi delle altre pur se adesso Prometey e Joventut Badalona dovrebbero blindare le prime due posizioni nel girone. Dunque la Reyer deve quantomeno garantirsi l’ottavo di finale al Taliercio: anche a seconda dell’avversaria che incrocerà potrebbe cambiare tutto lo scenario tra l’essere in casa e in trasferta, oggi a Bursa si giocherà con questo obiettivo in testa…











