Diretta Busto Arsizio Conegliano streaming video Rai: orario e risultato live nella prima giornata della Serie A1 di volley (oggi 6 ottobre 2025)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere lo spettacolo di un super lunedì sera di pallavolo, con la diretta Busto Arsizio Conegliano come piatto forte. Quasi retorico è ricordare che nello scorso campionato di Serie A1 le venete vinsero entrambe le partite contro le lombarde, dal momento che Conegliano chiuse la stagione regolare con ventisei vittorie su altrettante partite disputate, quindi il 100% di successi. Il dato curioso è semmai relativo al fatto che Imoco e UYBA si affrontarono nella prima giornata anche l’anno scorso, ed era esattamente il 6 ottobre, anche se in quel caso era domenica e si giocava in casa di Conegliano.

Nuovo record per Fefè De Giorgi, 5 vittorie mondiali/ “Io leggenda? Lasciamo stare…” (30 settembre 2025)

Fu un nettissimo successo per 3-0 delle padrone di casa, che dominarono con i parziali di 25-15, 25-22, 25-14. Il ritorno fu in casa di Busto Arsizio il 29 gennaio scorso, ma nemmeno il fattore campo aiutò le lombarde contro la squadra più forte del mondo: 0-3 per l’Imoco, con i parziali in quel caso di 15-25, 22-25, 19-25. Potrebbe allora esserci una sensazione di deja-vu nella diretta Busto Arsizio Conegliano? Parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato finale 3-1): siamo ancora campioni del mondo! (Mondiali volley 2025)

BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Busto Arsizio Conegliano in tv sarà per tutti su Rai Sport, essendo la partita scelta per la visione in chiaro nella prima giornata di Serie A1. Per la diretta streaming video ecco quindi Rai Play, ma anche VBTV per gli abbonati.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO RAIPLAY

BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO: IL DEBUTTO DELLE CAMPIONESSE

Dopo un’estate nella quale la pallavolo italiana ha vinto tutto, si riparte con l’attività di club e oggi, lunedì 6 ottobre 2025, l’appuntamento è con la diretta Busto Arsizio Conegliano, per mettere subito sotto i riflettori le venete, che nella scorsa stagione hanno vinto tutti i cinque titoli in palio. Non si può chiedere di meglio alle ore 20.30 dalla E-Work Arena di Busto Arsizio.

Diretta/ Italia Polonia (risultato finale 3-0): il capolavoro Azzurro, match perfetto! (Mondiali volley 2025)

La Lega Volley Femminile ha infatti deciso di programmare la prima giornata del nuovo campionato di Serie A1 al lunedì sera, un modo per avere meno concorrenza e rendere il giusto omaggio alle protagoniste di uno sport che ci regala sempre enormi soddisfazioni, che si parli di Nazionali campioni del Mondo o che si parli di club campioni di tutto.

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha un nome lungo, ma ancora più lungo è l’elenco di ciò che le ragazze di Daniele Santarelli hanno vinto nella scorsa stagione: andando in ordine cronologico, Conegliano vinse la Supercoppa Italiana, il Mondiale per Club, la Coppa Italia, lo scudetto ed infine la Champions League.

Per chi poi ha vissuto anche la lunga estate azzurra ci sono anche la VNL e il Mondiale: parliamo di Sarah Fahr e Monica De Gennaro, che sicuramente riceveranno un’accoglienza trionfale anche dal pubblico lombardo prima dell’inizio della diretta Busto Arsizio Conegliano, per una bellissima serata di grande sport.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO: L’INESAURIBILE VOGLIA DI VINCERE

È quindi inevitabile mettere in copertina le ospiti verso la diretta Busto Arsizio Conegliano, d’altronde l’Imoco ha riscritto nel corso degli anni molti record assoluti non solo del volley, ma dello sport in generale. L’asticella è altissima, basterebbe dire che in questa stagione nel migliore dei casi si potrà eguagliare i risultati della precedente: a Conegliano però sono abituate a vincere e il segreto più straordinario è forse la fame di successi, che da quelle parti sembra non finire mai.

Sarà un debutto quindi difficilissimo per la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio, che però potrà godersi una vera e propria serata di gala davanti al pubblico di casa. Fatte le debite proporzioni, era stata una stagione positiva anche per le lombarde: Busto Arsizio ha chiuso la Serie A1 2024-2025 al sesto posto, qualificandosi per i quarti di finale dei playoff, dove però le bustocche si sono dovute arrendere in due partite a Scandicci. L’impresa sarà possibile nella diretta Busto Arsizio Conegliano? Il campo dirà!