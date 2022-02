DIRETTA/ Busto Arsizio Conegliano video streaming tv: la parola a Marco Musso

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO: PARLA MUSSO

Mentre si avvicina sempre di più la diretta di Busto Arsizio Conegliano, possiamo fare un passo indietro alla scorsa partita disputata dalla Unet e-work Busto Arsizio, che però aveva incassato una sconfitta per 3-0 sul difficile campo di Scandicci. Una sconfitta pesante per Busto Arsizio, che sul sito Internet della società bustocca era stata commentata con queste parole dall’allenatore Marco Musso:

Diretta/ Padova Monza (risultato 0-0) streaming video tv: primo set, si gioca!

“Sono dispiaciuto perché non siamo riusciti a mettere in campo una reazione a quello che stava succedendo in campo da un certo punto in poi. Credo che abbiamo giocato primo set e metà del secondo a livello alto, provando a stare al loro ritmo; l’abbiamo fatto in attacco e con il muro-difesa, però c’è stato un divario abissale dai 9 metri. Ci hanno aggrediti dall’inizio alla fine, mentre noi abbiamo avuto un livello troppo basso, non sufficiente per giocare contro squadre di questo livello. Detto questo continuiamo a lavorare e pensiamo alla prossima con Conegliano”. Il giorno è arrivato, che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 0-3): netta vittoria della Sir Safety!

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Conegliano, sfida valida per la 19^ giornata di Serie A1, verrà trasmessa sulla televisione di stato: dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport + HD. Naturalmente sarà possibile seguire la diretta della gara anche in streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito o l’app di Rai Play. Inoltre la gara sarà in diretta anche su Volleyballworld.tv, canale al quale si può sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

Diretta/ Novosibirsk Civitanova (risultato finale 1-3): la Lube vola ai quarti!

UNA RIVALITÀ STORICA

Busto Arsizio Conegliano, che seguiremo in diretta alle ore 21.00 di questa sera, sabato 12 febbraio 2022, è una delle gare di volley più attese dell’anno. La rivalità sportiva fra le due società è storica, così come alto è il livello della gara, che si gioca sempre per obiettivi importanti nel campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. La gara andrà in scena nel tutto esaurito della e-work Arena, che avrà 1.570 posti disponibili vista la capienza del palazzetto al 35%. Le farfalle cercheranno la rivincita dopo aver sfiorato l’impresa nella gara di andata, persa 3-2. Anche in semifinale di Coppa Italia, a vincere fu proprio la squadra di Enogu, nonostante una buona prestazione delle avversarie.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta tra Busto Arsizio e Conegliano sarà visibile, come annunciato, sui canali Volleyballworld.tv e Rai Sport + HD. La gara sarà importantissima per la classifica: al momento infatti il Busto Arsizio è a 35 punti mentre il Conegliano lo supera di appena due, a 37. Scandicci 40; Monza 40; Conegliano 37; Busto Arsizio 35; Novara 34; Chieri 28; Cuneo 25; Firenze 21; Casalmaggiore 15; Roma 12; Vallefoglia 12; Perugia 11; Bergamo 10; Trentino 10.

Nell’ultimo turno di Serie A1 il Busto Arsizio è uscito sconfitto contro Scandicci per 3 a 0. Sconfitta, nella 18esima giornata, anche per il Conegliano, che invece ha perso 3 a 1 contro il Monza. Voglia di rivalsa, dunque, per entrambe le società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA