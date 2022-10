Diretta Busto Arsizio Conegliano/ Streaming video tv: sfida infuocata! (volley A1)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO: SUBITO BIG MATCH!

Busto Arsizio Conegliano è in diretta dal PalaPiantanida, alle ore 20:30 di mercoledì 26 ottobre: è subito big match nella seconda giornata del campionato di volley Serie A1 2022-2023. La grande pallavolo femminile è tornata a farci compagnia con il torneo nazionale: siamo ancora pieni delle grandi immagini estive, con la vittoria dei Mondiali da parte degli azzurri e una competizione comunque ottima da parte delle ragazze che, battute dal Brasile in semifinale, hanno comunque confermato il podio vincendo la medaglia di bronzo, e dunque facendo vedere che ci sia ancora margine per grandi soddisfazioni.

Parlando invece della diretta di Busto Arsizio Conegliano, possiamo dire che la Imoco campionessa d’Italia in carica ha esordito con una vittoria netta contro Firenze; bene anche la UYBA, che all’esordio si è imposta al tie break sul sempre difficile campo di Firenze. Sarà allora interessante scoprire quale sarà la squadra che uscirà con il successo dal match del PalaPiantanida; aspettando che la diretta di Busto Arsizio Conegliano prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessantissima serata dedicata al campionato di Serie A1.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Conegliano sarà garantita dalla televisione satellitare: l’appuntamento, riservato agli abbonati, sarà su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con la possibilità di seguire il match anche in mobilità, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su PC, tablet e smarphone. Ricordiamo poi che, come ogni altro match nella Serie A1 di volley femminile, anche questo sarà disponibile per i clienti del portale Volleyballworld.net, e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

In avvicinamento alla diretta di Busto Arsizio Conegliano, è quasi inevitabile porre i riflettori sulla Imoco: le pantere ancora una volta arrivano da una stagione in cui hanno fatto il pieno di titoli nazionali, mettendo in bacheca scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Daniele Santarelli poco fa ha anche festeggiato il Mondiale vinto con la Serbia, adesso Conegliano vorrà fare il salto di qualità in Europa e nel mondo (ha perso le finali di Champions League e Mondiale per Club).

Tuttavia da queste parti c’è anche la sensazione che si possa essere arrivati alla fine di un’era, perché in estate hanno lasciato sia Paola Egonu che Miriam Sylla e si tratta di addii abbastanza pesanti, al netto di chi le ha sostituite. Busto Arsizio invece ha avuto una grande addizione al roster, ovvero Rosamaria che è stata tra le migliori giocatrici del Brasile medaglia d’argento al Mondiale; inoltre, attenzione alla giovane Loveth Omoruyi arrivata proprio da Conegliano e che potrebbe essere una stella futura della nostra nazionale, poi da Monza è stata firmata la centrale cipriota Katerina Zakchaiou. Vedremo dunque come evolverà la diretta di Busto Arsizio Conegliano, tra poco al PalaPiantanida sarà il momento di giocare…

