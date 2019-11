Diretta Busto Arsizio Cuneo/ Streaming video Rai: match da testa-coda! (Volley, A1)

Busto Arsizio Cuneo, diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Luca Saltalippi, è la partita in programma oggi, sabato 23 novembre 2019 tra le mura del Pala Yamamay di Busto Arsizio: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Con la diretta Busto Arsizio Cuneo di questa sera, entriamo nel vivo dell’ottava giornata per il campionato di Serie A1 di volley femminile: sarà quindi un big match da testa coda della classifica ad aprire le danze in questa settimana, dove pure la pallavolo femminile italiana è stata protagonista nelle prime competizioni per club europee. Dopo i primi fasti sul continente ora per la concentrazione è tutta sulla Serie A1, che pure oggi mette in palio punti pesantissimi, specie per due squadre come Busto Arsizio e Cuneo che hanno grandi obbiettivi in questa stagione, ma hanno finora messo da parte risultati dissimili.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Busto Arsizio Cuneo sarà trasmessa dalla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: i canali sono come sempre Rai Sport e Rai Sport + ai numeri 57 e 58 del vostro televisore, disponibili anche in alta definizione e con la possibilità, fornita dalla stessa emittente, di seguire questa partita in diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi, con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, il sito ufficiale www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CUNEO: IL CONTESTO

Prima ci siamo riferiti alla diretta Busto Arsizio Cuneo di questa sera come a uno scontro testa coda della classifica della Serie A1 e i numeri ci danno ragione, anche se di fatto siamo solo alla vigilia della ottava giornata della stagione regolare. Dati alla mano però vediamo subito che le bustocche di Mister Lavarini hanno ben iniziato la propria stagione, mettendo subito da parte 16 punti, utili per la terza piazza e un tabellino che ci propone 5 vittorie, queste rimediate specialmente negli ultimi turni, segno di una squadra ora ben oliata e compatta dopo un esordio complicato. Dall’altra parte oggi ci sarà Cuneo, alla sua seconda stagione nella Serie A1 del volley italiano. La San Bernardo di Pistola invece non è stata così fortunata e anzi scende in campo con un pessimo stato di forma. Nella classifica vediamo Cuneo solo alla 11^ posizione con 6 punti (ottenute con solo due vittorie su Scandicci e Monza) ma soprattutto dobbiamo evidenziare le quattro sconfitte di fila rimediate solo pochi giorni fa, l’ultima contro Conegliano con un netto 3-0.



