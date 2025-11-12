Diretta Busto Arsizio Cuneo streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la decima giornata di volley Serie A1.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CUNEO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta Busto Arsizio Cuneo sta per farci compagnia e allora noi possiamo brevemente citare quelli che sono i match disputati tra queste due squadre, ne troviamo 13 con un vantaggio abbastanza sostanzioso da parte della UYBA, che ha portato a casa 9 vittorie a fronte dei 4 successi delle piemontesi. Nell’ultimo campionato ad esempio ha sempre vinto Busto Arsizio, tra l’altro senza cedere un set; risale alla nona di ritorno del 2023-2024 l’ultimo successo di Cuneo che era maturato con un 3-1 interno, ma già nel match di andata una bella sfida chiusa al tie break aveva sancito il colpo esterno della Honda Granda.

Possiamo anche dire che le partite sono dispari perché nel 2019-2020 c’era stato il Covid; di conseguenza, prima che il campionato fosse cancellato si era riusciti a disputare soltanto la sfida di andata. Volendo citare altro, possiamo dire che Busto Arsizio ha vinto cinque delle prime sei sfide disputate contro Cuneo; da quel momento il quadro si è maggiormente equilibrato con le piemontesi vincenti in tre occasioni contro le quattro delle lombarde, adesso a noi non resta che stabilire come andranno le cose questa sera e quindi ci mettiamo subito comodi, la diretta Busto Arsizio Cuneo prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

BUSTO ARSIZIO CUNEO: UYBA IN AFFANNO!

La diretta Busto Arsizio Cuneo ci farà compagnia a partire dalle ore 20:30 di mercoledì 12 novembre 2025: abbiamo un altro turno infrasettimanale nel campionato di volley Serie A1 2025-2026, siamo alla decima giornata e quindi si procede spediti verso la conclusione del girone di andata, già molto interessante.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: Busto Arsizio è caduta contro Monviso mentre Cuneo ha perso in casa contro Milano, ma si tratta di ko diversi perché, pur avendo portato in dote sempre zero punti, la classifica è al momento ben diversa e ci racconta di una Uyba davvero in grande affanno.

Abbiamo appena due vittorie per una Busto Arsizio che sulla carta avrebbe dovuto lottare per i playoff, invece in questo momento deve guardarsi alle spalle per evitare guai peggiori; dunque ritrovando il fattore campo le farfalle hanno bisogno di tornare a vincere per migliorare uno scenario che si fa complicato.

Scopriremo se le cose andranno in questo modo nella diretta Busto Arsizio Cuneo, noi ora aspettiamo che la partita di Serie A1 prenda il via e nel frattempo possiamo dire altro circa un match che potrebbe sempre regalare sorprese, e che non dobbiamo commettere l’errore di dare per scontato.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CUNEO: PIEMONTESI PER I PLAYOFF

Sta dunque per cominciare la diretta Busto Arsizio Cuneo: possiamo quasi dire che in questo campionato di Serie A1 i ruoli tra le due squadre si siano invertiti rispetto allo scorso anno, perché nell’ultima edizione del torneo la Uyba era arrivata sesta nella classifica della regular season e dunque aveva conquistato un posto nei playoff, mentre Cuneo con 24 punti si era salvata anche abbastanza in affanno, con un’undicesima posizione e un -12 rispetto all’ottava piazza che avrebbe garantito la post season. Oggi chi pensava in uno scenario simile deve fare i conti con la realtà: le piemontesi stanno realmente stupendo.

Rivale molto ostica per tutte, anche per Milano che infatti era 1-1 nei primi due set prima di innestare le marce alte e prendersi una vittoria che francamente non ha avuto discussioni, ma comunque abbiamo avuto una conferma di come Cuneo possa dare fastidio e presentarsi come sorpresa della Serie A1. Per quanto riguarda Busto Arsizio, sono lontani i tempi della Coppa Cev messa in bacheca per non parlare dello scudetto: eppure ci sarebbero tutte le possibilità per tornare a essere quantomeno una squadra competitiva ad alti livelli, vedremo almeno se questa sera arriverà una vittoria scacciacrisi.