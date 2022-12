Diretta Busto Arsizio Cuneo/ Streaming video tv: rincorsa ai playoff! (volley A1)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CUNEO: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Busto Arsizio Cuneo, in diretta dalla E-Work Arena alle ore 20:00 di domenica 18 dicembre, si gioca per la 12^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Siamo nella penultima di andata, e la situazione di queste due squadre è parecchio simile: separate da un punto in classifica (a vantaggio piemontese), vanno alla ricerca di una vittoria che le riporti in quella zona playoff che rimane l’obiettivo, soprattutto considerando come era andata la passata stagione. Busto Arsizio però non trova ritmo: lo ha dimostrato anche settimana scorsa, perdendo al tie break contro Casalmaggiore.

Arriva da una sconfitta anche Cuneo, che se non altro ha perso sul parquet di Scandicci: squadra quella fiorentina che ha ben altri obiettivi e infatti ha anche demolito Conegliano in trasferta. Dunque un ko che ci sta per la San Bernardo, ma non per questo è stato meno doloroso per l’impatto che ha avuto sulla classifica; adesso sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Busto Arsizio Cuneo, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa bella serata di volley alla E-Work Arena.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CUNEO TREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Cuneo sarà sulla televisione satellitare, essendo questa la partita selezionata nella 12^ giornata di Serie A1: l’appuntamento è riservato agli abbonati che dovranno visitare Sky Sport Arena, canale al numero 204 del bouquet di Sky, oppure avvalersi del servizio di diretta streaming video garantito dalla stessa emittente, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le partite del campionato di volley femminile sono fornite in mobilità da Volleyballworld.net, ma anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO CUNEO: RISULTATI E CONTESTO

Manca dunque poco alla diretta di Busto Arsizio Cuneo: le due squadre come detto inseguono i playoff che avevano giocato l’anno scorso (arrivandoci peraltro in maniera netta, una quinta e l’altra settima ma con 13 punti sul nono posto) e che invece allo stato attuale delle cose non replicherebbero. Entrando nella penultima giornata di andata l’ottava in classifica è Firenze: la San Bernardo deve recuperarle un punto e dunque sono due le lunghezze di svantaggio della E-Work, peraltro il Bisonte ha vinto 4 partite (come Busto Arsizio, una meno di Cuneo) ma fatto più punti con i set.

Per quanto riguarda le zone basse della classifica, nessuna delle due al momento rischia in maniera particolare ma è chiaro che uno sguardo alle spalle sarebbe sempre meglio darlo; il problema è che rispetto all’ultima stagione la competizione che porta alla post season è diventata più interessante e complicata perché sono cresciute alcune squadre (il riferimento è a Bergamo e Casalmaggiore) e dunque potrebbe esserci un paio di posti in meno rispetto all’anno scorso). Siccome almeno quattro (se non cinque) sembrano già assegnati, la diretta di Busto Arsizio Cuneo assume grande valore…











