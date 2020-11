Diretta Busto Arsizio Novara/ Streaming video Rai: big match per la 13^ giornata

DIRETTA BUSTO ARSIZIO NOVARA: GRANDE ANTICIPO PER LA 13^ GIORNATA

Busto Arsizio Novara, in diretta dalla E Work Arena di Busto Arsizio, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 21 novembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. E’ con la diretta tra Busto Arsizio e Novara che diamo al via a quella sulla carta sarà la 13^ giornata del Campionato della Serie A1 di volley femminile e dunque all’ultimo turno del girone di andata. Pure non è certo oggi che possiamo già incoronare la campionessa d’inverno e anzi pure non possiamo fare gran affidamento neanche sulla classifica per raccontare lo scontro tra le due storiche formazioni. A questo punto della stagione infatti, causa coronavirus, sono infatti moltissime le partite della Serie A1 che sono state rinviate a data da destinarsi e sia Busto Arsizio che Novara contano ancora recuperi anche importanti ancora da disputarsi. Ma se dunque il contesto in cui si accenderà questa sfida è confuso e fosco, pure siamo sicuri che la diretta tra Busto Arsizio e Novara di questa sera ci regalerà grande spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BUSTO ARSIZIO NOVARA

La diretta tv di Busto Arsizio Novara sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BUSTO ARSIZIO NOVARA: IL CONTESTO

Come dicevamo prima, è contesto assai fumoso per la diretta tra Busto Arsizio e Novara: siamo infatti all’ultima giornata del turno di andata della regular season della Serie A1, ma pure sono almeno una quindicina le partite che ancora devono venir recuperare (rinviate a causa del numero di positività al covid19 riscontrate nelle squadre). Non solo: pure la stessa prova di questa sera rimane sempre in bilico, considerato che in nei giorni scorsi sia tra le bustocche che tra le azzurre non sono mancate assenti e indisponibili. Pure però come dicevamo, siamo sicuri che oggi sarà serata di grande pallavolo. Lo storico imponente, come il palmares delle due squadre, senza dimenticare pure una certa rivalità, data dalla vicinanza geografica tra le due società: tutto fa pensare che tra Busto Arsizio di Fenoglio e Novara di Lavarini sarà grande spettacolo. Senza che poi venga trascurato il valore delle due rose chiamate in campo al Pala Piantanida questa sera: nei due spogliatoi poi non mancano le ex eccellenti, titolo che pure interessa entrambi gli allenatori. Sarà dunque serata di grande spettacolo.

