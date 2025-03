DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente alla diretta Busto Arsizio Scandicci, la Savino del Bene punta a chiudere subito i conti nel primo turno dei playoff anche perché poi sa bene che la stagione prevedrebbe un vero e proprio tour de force: intanto la semifinale verso lo scudetto sarebbe con tutta probabilità la riedizione della sfida contro Milano dello scorso anno, per poi andare verso l’incrocio con la terribile e semi-imbattibile Conegliano. Soprattutto, per la prima volta nella sua storia Scandicci è in semifinale di Champions League: dopo aver eliminato Lodz, la sua avversaria sarà il VakifBank che ha ribaltato il derby turco contro il Fenerbahçe, qualificandosi alla Final Four grazie al golden set.

Ora, la Final Four sarà a Istanbul e dunque per Scandicci il compito sarà ancora più ostico, come se non bastasse trovarsi di fronte una corazzata; anche per questo motivo giocare il minor numero di partite possibile da qui a inizio maggio sarebbe l’ideale, con Milano e Conegliano il rischio sarebbe quello di lunghe maratone e allora almeno alla E-Work Arena si punta una vittoria con qualificazione immediata, anche ovviamente per ridurre la possibilità di infortuni. Staremo a vedere, è infatti arrivato il momento di metterci comodi e lasciar parlare il campo perché la diretta Busto Arsizio Scandicci comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI: SAVINO DEL BENE PER CHIUDERE!

Con la diretta Busto Arsizio Scandicci ci lanciamo verso gara-2 dei quarti playoff nel campionato di volley Serie A1 2024-2025: alla E-Work Arena, alle ore 15:30 di domenica 16 marzo, scopriremo se la Savino del Bene riuscirà a qualificarsi per la semifinale senza dover passare dalla decisiva gara-3, che giocherebbe comunque in casa, o se invece la Uyba saprà guadagnarsi il ritorno a Firenze. A dire il vero il primo episodio è stato netto, e ha ricalcato la differenza tra le squadre che si era già vista nel corso della stagione regolare: Scandicci si è imposta per 3-1, ma ha dominato i tre set vinti avendo solo un passaggio a vuoto nel secondo parziale.

Busto Arsizio sarà chiamata a fare molto di più per mettere i bastoni tra le ruote delle fiorentine, che l’anno scorso hanno raggiunto la finale scudetto e dunque fatto un ulteriore step in un percorso di crescita che giusto pochi giorni fa le ha portate, per la prima volta nella storia, a una semifinale di Champions League tutta da giocare. Sembra insomma che l’esito della diretta Busto Arsizio Scandicci sia già scritto, ma il bello dello sport è che le partite sono sempre da giocare e non è escluso che possa arrivare qualche sorpresa, come appassionati e neutrali “tifiamo” per una gara-3 ma tra poche ore scopriremo davvero come andranno le cose.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI: AVREMO UNA GARA-3?

Avvicinandoci alla diretta Busto Arsizio Scandicci bisogna appunto dire che questa serie di playoff appariva segnata fin dall’inizio, ma del resto questo è un concetto che riguarda tutte le corazzate della nostra Serie A1, forse con l’eccezione di Novara che se la vede con Chieri: la classifica della regular season parla chiaro, tra Busto Arsizio e Scandicci ci sono 17 punti di margine a favore della Savino del Bene, tuttavia è anche giusto riportare che la partita della E-Work Arena l’aveva vinta la Uyba, con il risultato di 3-1, e dunque potrebbe esserci un po’ di speranza per le lombarde, anche perché poi in un’eventuale gara-3 Scandicci potrebbe sentire il peso della responsabilità di essere favorita.

Di più: possiamo aggiungere che la Savino del Bene, avendo conquistato la finale scudetto lo scorso anno, in qualche modo è chiamata a confermarsi anche perché in semifinale ritroverebbe molto probabilmente Milano, chiaramente contro il Vero Volley si possono perdere due partite anche in fila ma dal punto di vista del progresso si farebbe un passo indietro. Certo: le stagioni non vanno analizzate solo in questo modo e la semifinale di Champions League è già un passo avanti più che netto, ma anche Scandicci sa bene che la differenza tra annate prestigiose e trofei in bacheca può essere sottile sul campo ma enorme quando ci si volti a valutare l’operato della squadra…