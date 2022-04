DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI/ Video streaming Rai: com’era andata l’anno scorso

DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI: L’ANNO SCORSO

Nel parlare della diretta di Busto Arsizio Scandicci, possiamo ricordare quello che era accaduto l’anno scorso: abbiamo già accennato al fatto che già nel 2021 le due squadre si erano incrociate nei quarti di finale playoff, ma il contesto era diverso. Intanto, entrambe avevano chiuso con 45 punti (-9 da Monza, un punto di vantaggio su Chieri) ma il quarto posto lo aveva ottenuto la Unet E-Work per la doppia sfida diretta. Vantaggio non da poco: all’epoca i playoff li giocavano tutte le squadre ad eccezione della retrocessa (Brescia), ma le prime quattro saltavano il turno preliminare.

La Savino del Bene aveva dunque dovuto incrociare Bergamo; l’aveva eliminata con un doppio 3-0 e si era presa i quarti di finale contro Busto Arsizio, che aveva ovviamente il fattore campo. Alle farfalle non era bastato: si era trattato di due partite tiratissime, in entrambe Busto Arsizio aveva vinto il primo set ma era poi stata rimontata, finendo con il perdere entrambe le partite al tie break. Scandicci si era così guadagnata l’accesso alla semifinale: qui aveva incrociato Conegliano che aveva rifilato un doppio 3-0 alla Savino del Bene, purtroppo per la squadra toscana quest’anno succederebbe la stessa cosa ma intanto vedremo se già questa sera arriverà la qualificazione o Busto Arsizio sarà in grado di forzare gara-3… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEI PLAYOFF

La diretta tv di Busto Arsizio Scandicci sarà trasmessa su Sky Sport Arena: il canale è disponibile al numero 204 del decoder, e dunque solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere alle immagini da qui, eventualmente sfruttando anche il servizio di mobilità offerto, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che la diretta streaming video è garantita anche da volleyballworld.tv, sito che fornisce tutte le partite del campionato on demand e dunque previo pagamento; infine va aggiunto che, come di consueto, sarà liberamente consultabile il portale www.legavolleyfemminile.it sul quale troverete le informazioni utili come il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

BUSTO ARSIZIO SCANDICCI: GARA-2 DEI PLAYOFF!

Busto Arsizio Scandicci, che sarà diretta dagli arbitri Rossella Piana e Ilaria Vagni, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 13 aprile: il match è valido per gara-2 dei quarti di finale playoff nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. Anche la pallavolo femminile è arrivata alla sua post season; nella partita di andata la Savino del Bene ha nettamente battuto la Unet E-Work, il match è terminato 3-0 ma il punteggio non conta, infatti la formula dei playoff prevede che i quarti (e le semifinali) si giochino al meglio delle tre gare e dunque, se anche Busto Arsizio dovesse vincere al tie break, si andrebbe a giocare gara-3.

Possiamo dire che Scandicci abbia il vantaggio nel pronostico, non tanto per questa sera quanto per il passaggio del turno visto che disputerebbe la partita di spareggio in casa; questo deriva dal fatto di aver centrato la quarta posizione nella classifica di regular season, le farfalle invece hanno terminato al quinto posto e allora, per centrare la semifinale, dovranno necessariamente fare il blitz esterno. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Busto Arsizio Scandicci, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Busto Arsizio Scandicci ci propone una serie di playoff che si era già disputata l’anno scorso nei quarti, anche se la formula era diversa (ci torneremo); la Savino del Bene è sicuramente una società che sta provando a dare la svolta decisiva al suo percorso, che per il momento è comunque ottimo come si può notare dalle ultime stagioni. Quest’anno poi le toscane sono anche riuscite a mettere in bacheca la Challenge Cup: un successo internazionale che può dare senza dubbio morale e fiducia in vista degli appuntamenti di campionato.

Certo, per chiunque delle due passerà il turno la semifinale sarebbe contro Conegliano (a meno che Firenze faccia il miracolo) e questo potrebbe significare facilmente la fine del percorso; questo però è un aspetto che riguarda in generale il volley femminile, con la presenza di due squadre tremendamente superiori alle altre e ora anche l’ingresso di Monza, che il salto di qualità lo ha fatto. Tornando a Busto Arsizio Scandicci, le farfalle non possono che vincere per forzare gara-3; la Savino del Bene punta il successo esterno perché, in previsione della semifinale, giocare una partita in meno potrebbe servire e soprattutto andare a disputare un match decisivo potrebbe essere molto complesso nonostante il fattore campo. Vedremo allora quello che succederà tra poco…











