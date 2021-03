Diretta Busto Arsizio Vakifbank Istanbul/ Streaming video tv: farfalle per la finale

DIRETTA BUSTO ARSIZIO VAKIFBANK ISTANBU: PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Busto Arsizio Vakifbank Istanbul, diretta dagli arbitri Wolf e Goncalves, è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 24 marzo 2021: fischio d’inizio alla E Work Arena di Busto Arsizio, alle ore 18.00. Ci attende questa sera il match di ritorno della seminale della Champions league di volley femminile e le farfalle sono chiamate a realizzare una vera e propria impresa nella diretta Busto Arsizio Vakifbank Istanbul. La formazione turca, fin dall’avvio della stagione, era squadra netta favorita per la qualificazione finale della massima competizione per club del continente ma le bustocche già nel turno di andata di questa semifinale sono riuscite a strappare un successo per 3-2 che potrebbe oggi rivelarsi fondamentale. Le ragazze di Guidetti sono però avversario ostico: la lotta per l’ultimo biglietto che vale le finali di Verona a maggio sarà infuocata.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO VAKIFBANK ISTANBUL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tv di Busto Arsizio Vakifbank Istanbul sarà garantita in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, per la precisione sul canale Sky Sport Arena, numero 204 del telecomando Sky. Il match di ritorno della semifinale di Champions League sarà disponibile di conseguenza per gli abbonati anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, disponibile su sito e app.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO VAKIFBANK ISTANBUL: IL MATCH DI ANDATA

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Busto Arsizio e Vakifbank Istanbul, serve necessariamente andare a ricordare che cosa era successo soltanto sette giorni fa nella prova di andata di questa semifinale di Champions league: è da qui che le bustocche devono partire per realizzare l’impresa. E a dir il vero le farfalle si sono davvero comportate in maniera eccellente anche in Turchia. Andate sotto subito per 2-0 imposto dalle ragazze di Guidetti, le biancorosse non si sono arrese e sfoderando una grinta fuori da comune sono riuscite prima a riaprire la serie nel 2-1 (25-21 nel 3^ set), fino a dominare in lungo e in largo nel 4^ parziale, vinto con risultato di 25-13, con ben sette punti di Mingardi. Al tie break la squadra lombarda si è poi giocata davvero il tutto per tutto: dopo un partenza equilibrata, Mingardi (davvero eccezionale, com anche Gray, decisiva all’inizio del match) fanno piazza pulita e condannano le turche con un netto 15-13. Per Busto Arsizio è dunque netto 3-2 da cui partire questa sera: chissà che accadrà sul taraflex bustocco!

