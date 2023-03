DIRETTA/ Cagliari Ascoli video streaming tv: sfida play-off (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI ASCOLI: BIANCONERI PER L’AGGANCIO

Cagliari Ascoli, in diretta alle ore 20.30 di venerdì 10 marzo 2023 allo stadio “Unipol Domus” di Cagliari, è una gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Una sfida molto importante per i padroni di casa che, reduci dal pareggio beffa di Brescia, hanno bisogno di vincere per ritagliarsi una buona posizione nei prossimi play-off. I bianconeri ospiti, invece, cercano i tre punti per agganciare proprio i sardi in classifica. Squadre divise da sole tre lunghezze ma padroni di casa favoriti: mister Ranieri lo sa e farà di tutto per riportare il successo in casa Cagliari.

CAGLIARI ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Ascoli sarà visibile su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Alessandro Budel.

CAGLIARI ASCOLI: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Cagliari Ascoli. Partiamo dai padroni di casa che sicuramente dovranno fare a meno di Leonardo Pavoletti, alle prese con un infortunio alla caviglia. Stesso discorso per Rog, di sicuro fuori causa contro i bianconeri. Il peso dell’attacco, quindi, sarà affidato ancora a Lapadula. Per l’Ascoli, reduce dalla sconfitta con il Bari che ha interrotto la serie positiva, squalificato Falasco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Cagliari Ascoli. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.10, il pareggio è dato a 3.15 mentre la vittoria ospite paga 3.80 volte la posta.

