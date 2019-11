Diretta Cagliari Atalanta Primavera/ Streaming video e tv: sardi pronti a stupire

Cagliari Atalanta Primavera, che sarà diretta dal signor Gino Garofalo, sabato 2 novembre alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Sarà di fatto il big match di giornata, visto che i sardi con l’ultima vittoria ottenuta in casa contro la Lazio sono riusciti a compiere il salto al primo posto in classifica. I rossoblu hanno infatti messo in fila la loro quinta vittoria consecutiva, una performance assolutamente notevole e inaspettata considerando le speranze di inizio stagione. L’Atalanta è scivolata al secondo posto indietro di un punto rispetto ai sardi, ma solo perché gli orobici hanno rinviato il loro impegno per disputare la finalissima di Supercoppa Primavera. Battuta la Fiorentina e un altro trofeo in bacheca per i nerazzurri dopo lo Scudetto della passata stagione: pur con una partita disputata in meno, l’Atalanta resta ancora l’unica squadra del campionato Primavera 1 a punteggio pieno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Atalanta Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Cagliari Atalanta Primavera, sabato 2 novembre alle ore 10.00, sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1. 4-3-3 per il Cagliari allenato da Max Canzi, così schierato: Ciocci; Porru, Carboni, Boccia, Aly; Marigosu, Ladinetti, Kanyamuna; Lombardi, Contini, Gagliano. Risponderà l’Atalanta di Massimo Brambilla disposta in campo con un 4-2-3-1: Gelmi; Ghislandi, Guth, Okoli, Brogni; Da Riva, Gyabuaa; Cambiaghi, Colley, Traoré; Piccoli.



